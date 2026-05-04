Der Maschinenbauer Fill aus Gurten und Hexagon Robotics wollen humanoide Roboter näher an die industrielle Praxis bringen. Die Unternehmen haben eine strategische Zusammenarbeit vereinbart, bei der der humanoide Mehrzweckroboter AEON in einer realen Produktionsumgebung getestet wird. Ziel ist es, zu zeigen, wie sich solche Systeme in bestehende Fertigungsprozesse integrieren lassen und welchen Nutzen sie für die industrielle Automatisierung bringen können.

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AEON soll bei Fill unter anderem für Maschinenbeschickung, Inspektionsaufgaben und unterstützende Tätigkeiten entlang von Produktionslinien erprobt werden. Hexagon spricht dabei von einem Pilotprojekt in einem konkreten Kundenanwendungsfall am Standort Gurten. Damit geht es nicht nur um eine technische Demonstration, sondern um die Frage, ob humanoide Robotik in realen Fertigungsabläufen messbaren Mehrwert liefern kann.