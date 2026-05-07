Im BMW-Werk Leipzig beginnt der nächste Automatisierungssprung nicht hinter einem Schutzzaun. Sondern auf zwei Beinen.

Zwei schwarz-weiße Androiden vom Typ „Aeon“ des Züricher Herstellers Hexagon Robotics bewegen sich dort durch die Produktion. 1,65 Meter groß. Vollgepackt mit Sensoren. Sie bringen Material an die Linie. Sie montieren Hochvoltbatterien. Sie bewegen sich autonom durch die Produktionshalle. Sie lernen selbstständig dazu. Und sie lassen sich per Sprachbefehl anweisen. Nicht als reine Technikshow.

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BMW testet in Deutschland erstmals humanoide Roboter. Gleichzeitig baut BMW in München ein Kompetenzzentrum für „Physical AI in Production“ auf. Dort wird getestet, welche Systeme sich tatsächlich für die Produktion eignen. Denn selbst hochautomatisierte Werke stoßen an Grenzen.

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Im BMW-Stammwerk München liegt die Automatisierungsquote im Karosseriebau bereits bei 98 Prozent. Orangefarbene Industrieroboter schweißen, kleben, schrauben und verpressen Blechteile unter hohem Druck. Doch klassische erledigen exakt definierte Aufgaben. Wiederholbar. Präzise. Aber wenig flexibel.

Die neue Generation soll aus diesem Korsett ausbrechen.Sie sollen dort eingesetzt werden, wo Fabriken für Menschen gebaut wurden. An Werkbänken. An Regalen. An Montagelinien. Michael Ströbel, Prozessmanagement und Digitalisierung Produktion bei BMW, sagt dem Handelsblatt: "Ich rechne damit, dass in fünf Jahren Tausende solcher Roboter in Fabriken arbeiten könnten".