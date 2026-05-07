Robotik : Humanoide Roboter: Europas letzte Chance?

07.05.2026
Lesezeit: ca. 5 Minuten
Europas Industrie testet zweibeinige Roboter für die Produktion. Doch China skaliert bereits. Wird humanoide Robotik zum nächsten Automatisierungssprung oder bleibt sie ein teurer Hype?
P90630894 high Res humanoid robotics at

BMW testet im Werk Leipzig deutschlandexklusiv humanoide Roboter.

- © copyright by diephotodesigbner.de schluchtmann ek

Aktive Mitgliedschaft erforderlich

Das PRIME Digital-Jahresabo gewährt Ihnen exklusive Vorteile. Jetzt PRIME-Mitglied werden!

Mockup von Multi-Channel Devices
Sie möchten diesen PRIME Artikel lesen?
Jetzt PRIME Kunde werden und gleich lesen ab € 9,90
Erstveröffentlichung
07.05.2026
Letzte Aktualisierung
07.05.2026
Daniel Pohselt