Hörmann Intralogistics hat eigens eine Roboterzelle entwickelt, die nach dem „Bin-in-Bin, Bin-out-Bin"-Prinzip arbeitet und das manuelle Umpacken vollständig überflüssig macht. Im Zentrum steht ein Kuka-Roboterarm, der mit MechMind 3D-Vision-Technik und einem speziell entwickelten Greifer ausgestattet ist. Die Kamera-Intelligenz ermöglicht es dem System, vier unterschiedliche KLT-Typen zuverlässig zu identifizieren und präzise in Autostore-Behälter einlegen einzulegen. Mit 55 Einlagerungen pro Stunde übertrifft die Roboterzelle manuelle Lösungen deutlich – und das rund um die Uhr, ohne Personaleinsatz.

Die Roboterzelle verfügt darüber hinaus über integrierte Barcodeleser und Gewichtsüberwachung. INXPECT Radartechnik zur Sicherheitsüberwachung mit Schleusen, Lichtgittern und Rolltoren ermöglicht einen vollautomatisierten, gefahrlosen 24/7 Betrieb ohne Personal.

Die Roboterzelle übernimmt die befüllten Kleinladungsträger von Paletten oder Trollies, die zuvor durch FTS von Agilox vollautomatisch in die Bahnhöfe eingebracht wurden. Integrierte Barcodeleser und eine kontinuierliche Gewichtsüberwachung stellen die Datenqualität sicher. Für die Sicherheit im 24/7-Betrieb sorgt INXPECT-Radartechnik in Kombination mit Schleusen, Lichtgittern und Rolltoren – ein Sicherheitskonzept, das gefahrlosen Vollautomatikbetrieb ohne anwesendes Personal ermöglicht.

„Die Kombination von Autostore mit einer Roboterzelle für den vollautomatisierten Wareneingang ist für uns eine unglaublich spannende Sache“, erklärt Sebastian Behrens, Projektleiter New Technologies bei Hörmann Intralogistics. „Besonders herausfordernd war das KLT-Greifkonzept sowie die Integration des Roboters in das Gesamtsystem. Wir freuen uns, dass wir dieses Pionierkonzept gemeinsam mit dem Siemens-Projektteam realisieren durften und so für noch effizientere Prozesse sorgen können.“