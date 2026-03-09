In Sachen KI hat sich in vielen Vorstandsetagen der Ton verändert. 2024 war das Jahr der Machbarkeitsstudien, 2025 das Jahr der Budgetdiskussionen, 2026 wird zum Jahr der Ergebnisverantwortung. Die entscheidende Frage lautet nicht länger „Was können wir mit KI anfangen?“ – sondern: „Wie erzielen wir damit messbare Wirkung?“

So analysiert es zumindest der aktuelle Report Global Tech Trends der Unternehmensberatung Deloitte. Treiber dieses Mentalitätswandels ist danach die schiere Geschwindigkeit der technologischen Entwicklung. Die Zahlen sprechen für sich: Das Telefon benötigte rund 50 Jahre, um 50 Millionen Nutzer zu erreichen. Das Internet schaffte dieselbe Marke in sieben Jahren. Generative KI-Tools durchbrachen die Schwelle von 100 Millionen Nutzern in wenigen Monaten und liegen laut TechCrunch inzwischen bei rund 800 Millionen wöchentlichen Nutzern, entsprechend etwa zehn Prozent der Weltbevölkerung.

Parallel dazu kollabieren die Betriebskosten: Laut Stanford AI Index 2025 sind die Inferenzkosten binnen zwei Jahren um den Faktor 280 gesunken. Doch sinkende Stückkosten führen nicht automatisch zu sinkenden Gesamtausgaben. Im Gegenteil: Weil Nutzung und Use Cases exponentiell wachsen, steigen die absoluten KI-Budgets vieler Unternehmen deutlich an. Erste Industrieunternehmen berichten von monatlichen Rechnungen im zweistelligen Millionenbereich. Nicht das einzelne Modell ist teuer – die Skalierung ist es.

Für industrielle Entscheider ist das keine akademische Beobachtung. KI greift direkt in die operative Wertschöpfung ein: in Durchlaufzeiten, Ausschussquoten, Forecast-Genauigkeit, Energieeffizienz oder Service-Level. Damit wird sie vom Innovations- zum Performance-Thema. Und Performance ist Chefsache.