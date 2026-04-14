Maschinenbau : China Speed: Wie Asiens Maschinenbauer Europas letzte Industriebastion angreifen

14.04.2026
Lesezeit: ca. 8 Minuten
Chinesische Hersteller von Produktionsmaschinen kommen längst nicht mehr nur über den Preis. Sie werden schneller, technologisch stärker und drängen mit Macht in europäische Kernsegmente des Maschinenbaus. Kann Europa dagegenhalten?
Haitian

Shopfloor von Haitian: Der chinesische Kunststoffmaschinenbauer gilt laut einer Studie als ausgesprochen kulant und tauscht im Zweifel ganze Module rasch aus, um Stillstände zu vermeiden

- © Haitian

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Erstveröffentlichung
14.04.2026
Letzte Aktualisierung
14.04.2026
Daniel Pohselt