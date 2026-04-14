Maschinenbau : China Speed: Wie Asiens Maschinenbauer Europas letzte Industriebastion angreifen
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Europa baut die besten Maschinen der Welt. Präzise. Langlebig. Effizient. Und genau das war jahrzehntelang seine Eintrittskarte in die Weltmärkte. Doch der Maschinenbau erlebt gerade eine Verschiebung, die gefährlicher ist als jede Konjunkturdelle. Denn der neue Konkurrent aus China kommt nicht mehr nur über den Preis. Er kommt über das Tempo.
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Der CTO des Dortmunder Pumpenherstellers Georg Weber formuliert es bemerkenswert nüchtern: „Technologisch abhängig ist China in unserem Feld nicht mehr vom Westen", sagt er der deutschen "Wirtschaftswoche". Ein Satz, der eine Warnung transportiert. Denn wenn China in einem Feld wie Pumpen technologisch nicht mehr vom Westen abhängt, dann ist das kein Randphänomen. Dann geht es um das Zentrum europäischer Industriekraft. Wilo ist in China noch gut im Rennen. Noch, dieses Wort steht über der ganzen Geschichte.
Der Maschinenbau galt lange als europäische Bastion. Automobil unter Druck. Solar an China verloren. Unterhaltungselektronik ohnehin. Aber Maschinenbau – das war die Disziplin, in der Europa glaubte, uneinholbar zu sein. Genau dieses Selbstbild gerät jetzt ins Wanken.
Kapitel 1: Was "China Speed" im Maschinenbau bedeutet
Eine aktuelle Analyse von Porsche Consulting beschreibt den Kern des Problems sehr klar: China ist im Maschinen- und Anlagenbau längst nicht mehr bloß Niedrigpreisanbieter. Chinesische Hersteller kombinieren inzwischen technische Leistungsfähigkeit, aggressive Preise und vor allem hohe Geschwindigkeit. Weil der US-Markt durch neue Handelsbarrieren schwieriger geworden ist, richtet sich der Fokus chinesischer Anbieter verstärkt auf Europa. Lange war das westliche Narrativ bequem: China ist billiger, Europa ist besser. China kopiert, Europa entwickelt. China baut Masse, Europa baut Klasse.
Nur trägt dieses Narrativ immer weniger. Denn „China Speed“ meint nicht einfach schnellere Fabriken.
Es meint ein anderes industrielles Betriebssystem. Entwicklung, Produktion, Lieferkette und Kundenfeedback liegen enger beieinander. Produkte kommen schneller auf den Markt, werden früher beim Kunden getestet und dann iterativ verbessert. Europäische Unternehmen entwickeln häufig noch sequentiell: erst konstruieren, dann testen, dann absichern, dann industrialisieren. In China laufen diese Prozesse deutlich stärker parallel. Genau das verkürzt Entwicklungszyklen - und verschiebt den Wettbewerb.
Die Folgen sind messbar. Chinas Maschinenexporte stiegen 2024 auf 735 Milliarden Euro und haben damit Deutschland überholt. Zwischen 2020 und 2024 legten die chinesischen Maschinenexporte nach Europa um 87 Prozent auf 73,5 Milliarden Euro zu. In der Robotik wuchsen die Exporte von 60.000 Einheiten im Jahr 2020 auf mehr als 221.000 im Jahr 2024. Das ist kein zyklischer Ausschlag. Das ist eine industrielle Beschleunigung. Die neue chinesische Stärke liegt damit nicht in einem einzelnen Produkt. Sie liegt in der Verbindung aus Größe, Tempo und Lernfähigkeit. China optimiert nicht nur Maschinen. China optimiert die Geschwindigkeit, mit der Maschinen besser werden.
Kapitel 2: Wie der Angriff konkret aussieht
Besonders sichtbar wird das in jenen Segmenten, die lange als klassische Reviergrenzen europäischer Hersteller galten. Im Spritzguss etwa bieten chinesische Hersteller wie Haitian oder ZhenXing Maschinen an, die 30 bis 40 Prozent günstiger sind als europäische Modelle – bei vergleichbaren Zykluszeiten und stabiler Leistung. Was früher als Billigangebot abgetan werden konnte, ist heute in vielen Anwendungen eine ernsthafte Alternative.
Im Laserschneiden ist die Entwicklung ähnlich weit fortgeschritten. Anbieter wie Bodor und YAWEI haben ihre Portfolios ausgebaut und bieten inzwischen Flachbettlaser mit bis zu 80 Kilowatt Leistung an. Sie zielen auf Anwendungen, in denen hohe Flexibilität gefragt ist, absolute Höchstpräzision aber nicht zwingend. Genau dort setzen sie die europäische Industrie unter Druck – auch weil diese Anlagen zum Teil bis zu 70 Prozent weniger kosten als europäische Premiumsysteme.
Der Druck endet nicht bei der Maschine selbst. Er greift auch in jene Schichten ein, die bislang als europäische Festung galten: Steuerung, Software, Integration. Bochu nimmt mit CNC-Lösungen etablierte europäische Anbieter wie Siemens oder Bosch Rexroth ins Visier und bietet Systeme, die bis zu 50 Prozent günstiger sind.
Gleichzeitig verkürzt Han’s Laser, einer der größten laserunternehmen Chinas aus Shenzhen, Entwicklungszyklen laut Porsche-Studie gegenüber deutschen Wettbewerbern um rund 40 Prozent.
Das ist in Branchen wie Batterieproduktion oder Elektronikfertigung ein harter Vorteil: Wer früher liefert, lernt früher; wer früher lernt, verbessert schneller.
Und noch etwas verändert sich: der Service. Haitian gilt als ausgesprochen kulant, arbeitet mit lokalen Serviceteams und tauscht im Zweifel ganze Module rasch aus, um Stillstände zu vermeiden. Für Kunden in Standardanwendungen ist genau das oft entscheidender als ein technisch letzter Vorsprung auf dem Papier. Denn Stillstand kostet. Und Geschwindigkeit im Service ist am Ende genauso wirksam wie Geschwindigkeit in der Entwicklung.
Das Muster erinnert an andere Industrien. Zuerst kommt der Preisvorteil. Dann der technologische Aufstieg. Dann kippt das Machtverhältnis. Im Maschinenbau hat diese Phase gerade begonnen.
Kapitel 3: Warum Europas Stärken zur Schwäche werden können
Der deutsche Maschinen- und Anlagenbau steht traditionell für Präzision, Zuverlässigkeit und Innovationskraft.
Mit rund 280 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2024 und einer Exportquote von mehr als 75 Prozent ist die Branche eine der tragenden Säulen der Industrie. Doch genau diese Stärke ist historisch in einem System gewachsen, das auf Absicherung, Validierung und Perfektion ausgerichtet ist. Und dieses System gerät nun unter Druck. Porsche Consulting beschreibt drei strukturelle Spannungsfelder.
Erstens: Time-to-Market gegen Sicherheitsdenken. Europäische F&E-Strukturen sind stark auf gründliche Validierung ausgelegt. Das war lange ein Wettbewerbsvorteil. In Märkten aber, in denen Geschwindigkeit über Marktanteile entscheidet, wird dieselbe Gründlichkeit zum strategischen Nachteil.
Zweitens: Kostenstruktur. Hohe Energie- und Lohnkosten, zunehmende Regulierung und steigende Nachhaltigkeitsanforderungen belasten Margen – vor allem in preissensitiven Exportmärkten. Das Premiumversprechen Europas bleibt wertvoll, aber es wird in immer mehr Segmenten zu teuer.
Drittens: Abhängigkeit von China. Viele europäische Unternehmen setzen auf „local for local“, um den Marktzugang in China zu sichern. Das ist operativ sinnvoll, erhöht aber langfristig die Risiken: Schutz geistigen Eigentums, Fast-Follower-Effekte, wachsende technologische Eigenständigkeit chinesischer Partner. Porsche Consulting rät deshalb zu differenzierteren Portfolios, klareren IP-Strategien und regional diversifizierten Lieferantennetzwerken.
Das Bild der Branche passt dazu. 2024 brach der Auftragseingang im Maschinen- und Anlagenbau zeitweise deutlich ein, die Kapazitätsauslastung sank, der Einkaufsmanagerindex fiel klar unter die Wachstumsschwelle. Auch 2025 blieb die Lage angespannt. 22.000 Arbeitsplätze stehen im deutschen Maschinenbau auf der Kippe. Das alles spricht weniger für einen normalen Konjunkturzyklus als für einen strukturellen Druckaufbau.
Europas Problem ist deshalb nicht bloß China. Europas Problem ist, dass Chinas Tempo auf europäische Langsamkeit trifft. Auf Gremien. Auf Variantenvielfalt. Auf Perfektionismus. Auf Organisationen, die auf Sicherheit gebaut wurden – nicht auf Geschwindigkeit.
Kapitel 4: Wie Europa zurückschlägt - oder es wenigstens versucht
Die europäische Industrie reagiert. Nur eben sehr unterschiedlich. Trumpf ist ein Beispiel dafür, wie ernst deutsche Hersteller den Angriff inzwischen nehmen. Das Unternehmen hat seine chinesische Tochter in Taicang zu einer „Business Region China“ mit eigener Forschung und eigenem Produktmanagement ausgebaut. Entscheidungen sollen dort vor Ort fallen, näher am Markt, näher am Kunden, schneller als aus einer europäischen Konzernzentrale heraus. Trumpf setzt zudem auf die chinesische Tochter JFY, um im Segment preisgünstigerer Lasermaschinen gegen heimische Konkurrenz bestehen zu können. In Taicang betreibt Trumpf eine hochautomatisierte Produktionslinie und investiert in anwendungstechnische Entwicklung, etwa beim Laser-High-Speed-Cladding. Das ist mehr als Lokalisierung. Es ist der Versuch, China mit China-Speed zu beantworten.
Festo schlägt einen anderen Weg ein, aber die Diagnose ist dieselbe. CEO Thomas Böck spricht in der "Wirtschaftswoche" offen über „China-Speed“ als Veränderungsgeschwindigkeit, die früher oder später auch in Europa ankomme. Festo setzt deshalb auf eine Strategie der zwei Geschwindigkeiten: weiter Produkte, die bis zur Perfektion entwickelt werden – und zugleich schnellere Innovationszyklen dort, wo der Markt es verlangt. Nach Angaben aus den Unterlagen kann eine neue Automatisierungslösung auf Wunsch in nur vier bis sechs Wochen an den Kunden übergeben werden. Gleichzeitig investiert das Unternehmen in Batterien, Halbleiter, Life Science, Wasserstoff, Digitalisierung, KI und Software.
Bei Dürr wird der Anpassungsdruck besonders sichtbar. Das Unternehmen lokalisierte in der Coronazeit die Produktion seiner Holzbearbeitungstechnik und sparte damit rund 20 Prozent der Fertigungskosten. Inzwischen folgt der nächste Schritt: Produkte werden in China nicht mehr nur gefertigt, sondern auch designt und entwickelt; Ingenieure und KI-Spezialisten werden vor Ort eingesetzt, Lieferketten weitgehend lokalisiert. Die erhoffte zusätzliche Kostenreduktion: noch einmal etwa die Hälfte. Gleichzeitig profitiert Dürr davon, dass chinesische Kunden selbst zu globalen Exporteuren geworden sind. „Wir gehen jetzt huckepack mit China in die Welt“, sagt Dürr-CEO Jochen Weyrauch. Allein die chinesischen Konzerngesellschaften erzielten zuletzt rund 250 Millionen Euro Exportumsatz.
Der Freienbacher Oberflächenspezialist Oerlikon steht wiederum für jene europäischen Spezialisten, die technologisch noch eine Macht sind – aber nicht mehr unangreifbar. CEO Michael Süß verweist auf Innovationskraft und Servicenetz, warnt aber zugleich, wie schnell selbst starke Positionen erodieren können. Chinesische Wettbewerber seien nicht nur Großkonzerne, sondern oft hochagile kleine Unternehmen. „Mom-and-pop-Shops“, wie Süß sie nennt: Familienunternehmen mit Umsätzen im zweistelligen Millionenbereich, die vor sich hinentwickeln und oft erstaunlich marktreife Produkte zu wettbewerbsfähigen Preisen präsentierten. Die Gegenwehr läuft also. Aber sie folgt keiner einheitlichen europäischen Strategie.
Jeder Konzern sucht seinen eigenen Weg. Der eine lokalisiert. Der andere modularisiert. Der dritte beschleunigt. Noch ist offen, ob das reicht.
Kapitel 5: Warum China so schnell lernen kann
Der eigentliche Vorsprung Chinas liegt nicht nur im Preis und nicht nur in der Fabrik. Er liegt im System. China ist heute der Dreh- und Angelpunkt der globalen Industrie. 2023 entfielen fast 29 Prozent der weltweiten Produktionsleistung auf die Volksrepublik. Parallel dominieren chinesische Unternehmen große Teile der Batterieproduktion und der Solarmodulfertigung.
Genau daraus entstehen Skaleneffekte, die weit in den Maschinenbau hineinwirken: große Inlandsnachfrage, stabile Lieferketten, schnellere Lernkurven, kürzere Wege zwischen Entwicklung und Fertigung. Das Weltwirtschaftsforum spricht in diesem Zusammenhang von einem „Made in China 2.0“ – also einer engeren Verzahnung von Forschung, Entwicklung und industrieller Umsetzung.
Das hilft chinesischen Maschinenbauern in mehreren Dimensionen zugleich. Erstens: Sie können schneller industrialisieren. Zweitens: Sie können günstiger skalieren. Drittens: Sie sammeln mehr Felddaten aus einem riesigen Heimatmarkt.
Und viertens: Sie wachsen zunehmend von China aus in Drittstaaten – nach Südostasien, Afrika, Südamerika und eben nach Europa.
Für Europas Premiumanbieter ist das heikel. Denn ihr Geschäftsmodell beruht traditionell darauf, technische Überlegenheit zu monetarisieren. Wenn aber chinesische Wettbewerber in vielen Anwendungen „gut genug“, deutlich günstiger und schneller am Markt sind, dann gerät das Premiummodell unter Druck. Nicht überall. Nicht im gesamten High-End-Segment. Aber in immer mehr Standard- und Volumenanwendungen. Und genau dort werden Stückzahlen gemacht, Daten gesammelt und Kundenbeziehungen aufgebaut.
Es ist die gleiche Logik, die man zuvor in der Autoindustrie sehen konnte: Erst unterschätzt man die neuen Anbieter, weil sie in der Spitze noch schwächer sind. Dann merkt man, dass sie in den großen Volumensegmenten längst stark genug geworden sind. Und am Ende stellt sich heraus, dass aus der Volumenstärke technologischer Aufstieg finanziert wird.
China gewinnt nicht, weil jede einzelne Maschine besser wäre. China gewinnt, weil das System dahinter schneller lernt.
Kapitel 6: Was Europa jetzt tun muss
Die Antwort darauf kann nicht sein, China zu kopieren. Aber Europa muss lernen, schneller zu werden. Porsche Consulting nennt dafür mehrere Hebel. Erstens: Time-to-Market radikal verkürzen, durch Simulation, modellbasierte Entwicklung und modulare Plattformen. Zweitens: vom Produkt zum System denken – also Hardware, Software und Services stärker integrieren.
Drittens: lokalisieren, wo es notwendig ist, aber mit konsequentem Schutz kritischer Technologien. Viertens: Energie- und Ressourceneffizienz als strategischen Vorteil ausspielen, um den europäischen Kostennachteil technisch zu kompensieren. Und schließlich braucht es eine Industriepolitik, die nicht nur über Subventionen spricht, sondern über faire Wettbewerbsbedingungen, Investitionen und Kompetenzen.
Die gute Nachricht ist: Europa startet nicht bei null. Europa kann im Maschinenbau weiter Weltklasse bleiben. Aber nicht mehr mit den Routinen von gestern.