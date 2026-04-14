Kapitel 3: Warum Europas Stärken zur Schwäche werden können

Der deutsche Maschinen- und Anlagenbau steht traditionell für Präzision, Zuverlässigkeit und Innovationskraft.

Mit rund 280 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2024 und einer Exportquote von mehr als 75 Prozent ist die Branche eine der tragenden Säulen der Industrie. Doch genau diese Stärke ist historisch in einem System gewachsen, das auf Absicherung, Validierung und Perfektion ausgerichtet ist. Und dieses System gerät nun unter Druck. Porsche Consulting beschreibt drei strukturelle Spannungsfelder.

Erstens: Time-to-Market gegen Sicherheitsdenken. Europäische F&E-Strukturen sind stark auf gründliche Validierung ausgelegt. Das war lange ein Wettbewerbsvorteil. In Märkten aber, in denen Geschwindigkeit über Marktanteile entscheidet, wird dieselbe Gründlichkeit zum strategischen Nachteil.

Zweitens: Kostenstruktur. Hohe Energie- und Lohnkosten, zunehmende Regulierung und steigende Nachhaltigkeitsanforderungen belasten Margen – vor allem in preissensitiven Exportmärkten. Das Premiumversprechen Europas bleibt wertvoll, aber es wird in immer mehr Segmenten zu teuer.

Drittens: Abhängigkeit von China. Viele europäische Unternehmen setzen auf „local for local“, um den Marktzugang in China zu sichern. Das ist operativ sinnvoll, erhöht aber langfristig die Risiken: Schutz geistigen Eigentums, Fast-Follower-Effekte, wachsende technologische Eigenständigkeit chinesischer Partner. Porsche Consulting rät deshalb zu differenzierteren Portfolios, klareren IP-Strategien und regional diversifizierten Lieferantennetzwerken.

Das Bild der Branche passt dazu. 2024 brach der Auftragseingang im Maschinen- und Anlagenbau zeitweise deutlich ein, die Kapazitätsauslastung sank, der Einkaufsmanagerindex fiel klar unter die Wachstumsschwelle. Auch 2025 blieb die Lage angespannt. 22.000 Arbeitsplätze stehen im deutschen Maschinenbau auf der Kippe. Das alles spricht weniger für einen normalen Konjunkturzyklus als für einen strukturellen Druckaufbau.

Europas Problem ist deshalb nicht bloß China. Europas Problem ist, dass Chinas Tempo auf europäische Langsamkeit trifft. Auf Gremien. Auf Variantenvielfalt. Auf Perfektionismus. Auf Organisationen, die auf Sicherheit gebaut wurden – nicht auf Geschwindigkeit.

Kapitel 4: Wie Europa zurückschlägt - oder es wenigstens versucht

Die europäische Industrie reagiert. Nur eben sehr unterschiedlich. Trumpf ist ein Beispiel dafür, wie ernst deutsche Hersteller den Angriff inzwischen nehmen. Das Unternehmen hat seine chinesische Tochter in Taicang zu einer „Business Region China“ mit eigener Forschung und eigenem Produktmanagement ausgebaut. Entscheidungen sollen dort vor Ort fallen, näher am Markt, näher am Kunden, schneller als aus einer europäischen Konzernzentrale heraus. Trumpf setzt zudem auf die chinesische Tochter JFY, um im Segment preisgünstigerer Lasermaschinen gegen heimische Konkurrenz bestehen zu können. In Taicang betreibt Trumpf eine hochautomatisierte Produktionslinie und investiert in anwendungstechnische Entwicklung, etwa beim Laser-High-Speed-Cladding. Das ist mehr als Lokalisierung. Es ist der Versuch, China mit China-Speed zu beantworten.

Festo schlägt einen anderen Weg ein, aber die Diagnose ist dieselbe. CEO Thomas Böck spricht in der "Wirtschaftswoche" offen über „China-Speed“ als Veränderungsgeschwindigkeit, die früher oder später auch in Europa ankomme. Festo setzt deshalb auf eine Strategie der zwei Geschwindigkeiten: weiter Produkte, die bis zur Perfektion entwickelt werden – und zugleich schnellere Innovationszyklen dort, wo der Markt es verlangt. Nach Angaben aus den Unterlagen kann eine neue Automatisierungslösung auf Wunsch in nur vier bis sechs Wochen an den Kunden übergeben werden. Gleichzeitig investiert das Unternehmen in Batterien, Halbleiter, Life Science, Wasserstoff, Digitalisierung, KI und Software.

Bei Dürr wird der Anpassungsdruck besonders sichtbar. Das Unternehmen lokalisierte in der Coronazeit die Produktion seiner Holzbearbeitungstechnik und sparte damit rund 20 Prozent der Fertigungskosten. Inzwischen folgt der nächste Schritt: Produkte werden in China nicht mehr nur gefertigt, sondern auch designt und entwickelt; Ingenieure und KI-Spezialisten werden vor Ort eingesetzt, Lieferketten weitgehend lokalisiert. Die erhoffte zusätzliche Kostenreduktion: noch einmal etwa die Hälfte. Gleichzeitig profitiert Dürr davon, dass chinesische Kunden selbst zu globalen Exporteuren geworden sind. „Wir gehen jetzt huckepack mit China in die Welt“, sagt Dürr-CEO Jochen Weyrauch. Allein die chinesischen Konzerngesellschaften erzielten zuletzt rund 250 Millionen Euro Exportumsatz.

Der Freienbacher Oberflächenspezialist Oerlikon steht wiederum für jene europäischen Spezialisten, die technologisch noch eine Macht sind – aber nicht mehr unangreifbar. CEO Michael Süß verweist auf Innovationskraft und Servicenetz, warnt aber zugleich, wie schnell selbst starke Positionen erodieren können. Chinesische Wettbewerber seien nicht nur Großkonzerne, sondern oft hochagile kleine Unternehmen. „Mom-and-pop-Shops“, wie Süß sie nennt: Familienunternehmen mit Umsätzen im zweistelligen Millionenbereich, die vor sich hinentwickeln und oft erstaunlich marktreife Produkte zu wettbewerbsfähigen Preisen präsentierten. Die Gegenwehr läuft also. Aber sie folgt keiner einheitlichen europäischen Strategie.



Jeder Konzern sucht seinen eigenen Weg. Der eine lokalisiert. Der andere modularisiert. Der dritte beschleunigt. Noch ist offen, ob das reicht.