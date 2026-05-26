Bei BRP-Rotax in Gunskirchen ist der humanoide Roboter nicht als kurzfristiger Effizienzbringer eingezogen. Der BRP-Konzern verfüge auch über Produktionsstandorte in Best-Cost-Countries, erzählt Mario Gebetshuber, Geschäftsführer von BRP-Rotax. Als Entwicklungs- und Produktionsstandort in Österreich differenziere sich das Unternehmen müsse daher anders argumentieren: nicht primär über „Dollar per Unit“, sondern über seine Rolle als Kompetenzzentrum für Antriebssysteme und den Beitrag, den es für Technologie, Innovation und die Weiterentwicklung industrieller Prozesse leistet. In diese Logik ordnet Gebetshuber auch den humanoiden Roboter ein, der bei BRP-Rotax den Namen „Sonny“ trägt.



Schichtwechsel: Chinas humanoide Roboter greifen nach Europas Fabriken



„Unser Anspruch ist, die Technologie zu lernen“, sagt Gebetshuber. Genau darin liegt der Kern eines EU-geförderten Projekts, das BRP-Rotax gemeinsam mit der FH Oberösterreich und weiteren Unternehmenspartnern derzeit abspult. Auch der Aufbau von Trainingsdaten, das Einlernen und die technologische Weiterentwicklung sind Teil dieser Zusammenarbeit.

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Es gehe nicht darum, einen humanoiden Roboter möglichst rasch in die Serienproduktion zu stellen oder jene Bilder zu reproduzieren, die man aus Videos kennt: laufende, winkende, tanzende Maschinen, deren industrielle Alltagstauglichkeit offenbleibt. Bei BRP-Rotax soll „Sonny“ zeigen, wo die Technologie heute tatsächlich steht - und wo ihre Grenzen liegen.