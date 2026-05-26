Automotive : BRP-Rotax testet humanoiden Roboter: Wann "Sonny" an die Linie darf

26.05.2026
Lesezeit: ca. 3 Minuten
Der humanoide Roboter nimmt Kurs auf die Fabrik: BRP-Rotax testet den Unitree G1 im Materialhandling. Ob die Technologie den Durchbruch schafft - und was das für Arbeitsplätze bedeutet.
BRP Rotax Humanoider Roboter 3

Bei BRP-Rotax soll „Sonny“ zeigen, wo die Technologie heute tatsächlich steht - und wo ihre Grenzen liegen.

- © BRP-Rotax

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Erstveröffentlichung
26.05.2026
Letzte Aktualisierung
26.05.2026
Daniel Pohselt