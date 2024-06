Vor einigen Monaten traf sich eine kleine, exklusive Runde von Industrievertretern im Schwarzwald beim Spritzguss-Maschinenbauer Arburg. Mit dabei waren unter anderem Hawe Hydraulik, WITRON, Beckhoff, Siemens, Herrenknecht, Trumpf und KSB. Das Thema der Runde: AutoML. Der Begriff steht für Automated Machine Learning und stellt Methoden und Prozesse zur Verfügung, um maschinelles Lernen auch für Nicht-ML-Experten zugänglich zu machen, die Effizienz des maschinellen Lernens zu verbessern und die Forschung zum maschinellen Lernen zu beschleunigen. Oder: Wie kann der Produktionsleiter als Domänenexperte befähigt werden, Machine Learning-Modelle zu erstellen, zu deployen und schließlich im laufenden Betrieb nutzen. Gast der Runde war Frank Hutter von der Universität Freiburg. Er schrieb vor einigen Jahren das Standardwerk zu AutoML und gilt weltweit als Vordenker im Bereich automatisiertes Machine Learning. Zweiter Gastredner war Marco Huber vom Fraunhofer IPA, der ebenfalls zum Thema forscht, und vor allem die Industrieperspektive vertrat. Hutter, Huber und die Teilnehmer diskutieren über neue Ansätze wie die Kombination von Zeitreihendaten und AutoML-Tools – der heilige Gral der Forschung. Und einer der Teilnehmer hörte besonders interessiert zu.



Beckhoffs AutoML-Tool



Fabian Bause von Beckhoff war Teil der Runde, schrieb fleißig mit, stellte Thesen in den Raum, heizte die Diskussion in den Kleingruppen damit an und lernte. Was keiner der Teilnehmer ahnte: Bause und sein Team in Verl arbeiteten seit einigen Monaten schon an einem AutoML-Tool. „Da kam die Runde ´AI in the Forest´ gerade recht“, lacht Bause heute. Genug Inspirationen nahm er sicherlich mit. Kaum jemand aus der Runde hätte jedoch damit gerechnet, denn Bause schien eher AutoML-kritisch zu sein. Um so größer war die Überraschung als Beckhoff auf der Hannover Messe sein erstes AutoML-Tool präsentierte. „Das täuscht. Ich sehe AutoML als Enabler für den Domänen-Experten und weniger als Beschleuniger für die Expertinnen und Experten. Vielleicht stammt daher der Eindruck“, erklärt Bause heute. Der Fokus von Beckhoff liegt im ersten Schritt auf Vision-Modellen. Die Ostwestfalen haben sich über die zurückliegenden Jahre zu einem Vision-Anbieter mit eigener Hardware entwickelt. „Wir sehen den Bedarf für Zeitreihendaten und sind dort auch dran“, verspricht Bause „Wir versuchen mit den Kunden zusammen die Grenzen der Technologie zu verschieben. Das macht Beckhoff aus“, erklärte Hans Beckhoff zum Start der Hannover Messe. Das AutoML Tool und der nächste Schritt mit den Zeitreihen wäre so eine Verschiebung.