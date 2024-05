Die Einführung des Internets als massentaugliches Medium in den 1990er Jahren stellt für die oberste Microsoft-Informatikerin die weitaus größere Revolution dar, als die aktuelle Entwicklung von KI in unserer Gesellschaft. In einer Ära, in der technologische Innovationen die Arbeitswelt umgestalten, spielt künstliche Intelligenz eine immer bedeutendere Rolle.

Die Integration von KI-Systemen am Arbeitsplatz bietet zahlreiche Vorteile, die nicht nur die Effizienz steigern, sondern auch die Arbeitsweise grundlegend verändern. Die Ansprüche von Angestellten und Management an KI können unterschiedlicher nicht sein: 86 Prozent der Arbeitnehmer auf Anwenderebene sehen den Hauptzweck in der Recherche von Informationen und Antworten auf Fragen.

Dagegen erwartet knapp ein Drittel der Vertreter aus der Führungsebene eine Steigerung der Produktivität ihrer Angestellten und rund ein Viertel eine Zunahme des well-beings, also des Wohlbefindens der Mitarbeiter. Nur 16 Prozent der befragten Manager gehen von einer Reduktion der Mitarbeiterzahl durch KI aus.