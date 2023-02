„Natürlich kann man mit einer Standardlösung durchkommen“, sagt Dr. Andreas Kuhn, CEO von ANDATA. Fahrerlose Transportsysteme sind nichts Neues. Die gibt es schon länger. Früher waren sie einfach ausgeführt und hatten eine fixe Aufgabenstellung. Auch jetzt kann man bei einem eingegrenzten Aufgabenbereich einiges aus dem Regal erstehen. Tasks wie: Hole von Station B den Teil C und bringe ihn auf Position D, und wiederhole das tausendmal, sind einfach auszuführen



Sind die Anforderungen aber komplexer, geht „von der Stange“ nicht mehr. Denn für freie Aufgaben braucht man den Einsatz von AI-Technologien und den dazugehörigen Algorithmen. So werden beispielsweise Missionen wie: fahre von A nach B, danach hole C und warte bei D bis das Teil fertig ist, erfolgreich ausgeführt. „Die Einheiten müssen dann intelligent sein“, so Kuhn. Es reicht nicht, dass sie eingelernte Wege, die sie tausendmal wiederholen, kennen. Sie müssen ihren Weg frei in der Umgebung finden. Und sie müssen verschiedene Aufgaben erfüllen. Der Warenfluss als solcher kann dann komplett flexibel und frei sein.