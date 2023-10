Kostwein gibt aber zu, Überlegungen angestellt zu haben, wie das Unternehmen sein Daily Business bewältigen soll, wenn ausgerechnet die Top-Leute der einzelnen Prozesse für einen Zeitraum von mehreren Monaten nur eingeschränkt zur Verfügung stehen werden. „In der Vergangenheit hat sich jedoch bei einigen Projekten gezeigt, dass sich durch die Abwesenheit von Schlüsselkräften in den Prozessen neue Talente herauskristallisiert haben, welche die Führungsmannschaft bereits nach kürzester Zeit verstärkt haben. Am Ende hoffen wir, als zusätzlichen Benefit der SAP-Integration, unser Key-User-Team deutlich zu verbreitern.“



Der erhoffte Hauptnutzen aus dem Projekt, sagt Kostwein, ist aber natürlich die angestrebte Durchgängigkeit der Bereiche Finanzen, Produktion und Logistik. Wo es heute Medienbrüche gibt, soll die Planung verbessert und die Steuerung des Unternehmens durch Echtzeitdaten vereinfacht und beschleunigt werden. Wir erwarten uns dadurch deutliche Effizienzgewinne.



Den Impuls für den Umstieg auf SAP S/4Hana ergaben die einzelnen Expansionen des Unternehmens in andere Länder und Kontinente, zuletzt in die USA. Mit dem derzeitig genutzten System sind die Anbindungen der neuen Niederlassungen nur schwer umsetzbar und nicht mehr zeitgemäß.



Dass Kostwein allerdings nicht den Weg geht, das neue System zunächst einmal an einem Standort auszurollen und dann auf die anderen auszuweiten, ist anspruchsvoll. Man geht stattdessen zeitgleich in Österreich, Kroatien und USA live, nur der Standort Indien soll zu einem späteren Zeitpunkt integriert werden.



„Es gibt sicher Fälle, in denen es Sinn macht, sequenziell auszurollen. Bei Kostwein sind allerdings die Prozesse des österreichischen und des kroatischen Standorts so eng miteinander verbunden, dass die beiden unbedingt gemeinsam live gehen sollen. Die USA-Tochter wiederum ist im Moment noch eine relativ kleine Einheit. Da war es naheliegend, sie auch mitzunehmen“, erklärt Wolfgang Räth die Vorgangsweise. Sie soll dazu beitragen, dass man den Benefit der Integration und die damit verbundene Steigerung der Effizienz gleich voll nutzen kann.