Nach einer umfangreichen Analyse und detaillierten Planung galt es, die Komplexität der IT-Infrastruktur und das Risikoprofil zu vermindern. „Dazu wurde die umfangreiche ÖAMTC-Mitgliedsverwaltung aus dem System herausgetrennt, das Datenvolumen durch Archivierung verringert und Dateninkonsistenzen in historischen Daten bereinigt. Eine essenzielle Voraussetzung für die Migration auf SAP S/4HANA war zudem die Einführung eines Geschäftspartner-Konzeptes“, erklärt Robert Kaup, Managing Director von Tietoevry Austria. Tietoevry Austria berücksichtigte hierbei die Laufzeit der Datenprüfungen und -bereinigungen. Das Entwickler:innen-Team unterstützte den Mobilitätsclub darüber hinaus mit umfangreichen Custom Code-Korrekturen. Nach mehreren Testmigrationen und Qualitätsprüfungen konnte die sogenannte „Brownfield-System-Konvertierung“ erfolgreich abgeschlossen werden: So wurden sowohl mehr als sechs Millionen Stammdaten der Mitgliedsverwaltung als auch alle anderen Prozesse vom bisherigen On Premises-ERP-System in ein hochmodernes SAP S/4HANA-System übergeführt.