Liebe Leserin, lieber Leser!



Der großflächigste Krieg auf dem alten Kontinent, gescheitertes De-Risking mit China, US-Wahlen, deren Ausgang geopolitisch hochbrisant sind, ein Europa, dem wirtschafts-, energie- und sicherheitspolitisch womöglich eine Dekade strukturellen Abstiegs bevorsteht: So ist die aktuelle - und ziemlich ernüchternde - Gemengelage am Kontinent. Warum Europa, in der mythologischen Gestalt am Cover, sich zu alledem zu Tode reguliert, hat IM-Autor Daniel Pohselt für die vorliegende Titelstory recherchiert. Welche Konzepte es jetzt braucht, um energie- und wirtschaftspolitisch zu bestehen, lesen Sie hier oder ab Seite 12.



Reputation ist eine wertvolle Währung, die über Erfolg und Misserfolg entscheiden kann. Im Auftrag des INDUSTRIEMAGAZIN hat das Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) auch heuer wieder die 498 größten B2B-Unternehmen Österreichs unter die Lupe genommen. Welche Firmen sind die besten Arbeitgeber des Landes? Welche Produkte setzen Standards? Und wer punktet mit nachhaltigen Innovationen? Alles über Österreichs stärkste Industriemarken lesen Sie ab Seite 24.



Seit knapp einem Jahr ist der frühere Automobilmanager Alexander Susanek Palfinger-COO. Wie er die Transformation von Produktion und Logistik im Salzburger Technologieunternehmen vorantreibt und wie er den Weggang von BMW erklärt, lesen Sie hier oder ab Seite 10.



Apropos: Bestände maßgeblich reduziert, Effizienzen in die Höhe geschraubt - was dem Technologiekonzern Palfinger im magischen Dreieck Kosten, Qualität und Liefertreue gelungen ist, ist recht bemerkenswert. Mit einer konsequenten Ausrichtung am Wertstrom hat das Palfinger-Werk Lengau erstaunliche Effizienzsprünge vollzogen. Jetzt ist das Unternehmen ins Fabrik24-Finale eingezogen. Wie es das geschafft hat und was es noch vorhat, lesen Sie hier oder ab Seite 42.



Welche Energiekonzepte funktionieren in Industriegeäuden am besten und wo sind die größten Einsparungen zu holen? Das erfahren Sie in unserem FOKUS: GREEN BUILDING. Darin lesen Sie - ab Seite 50 - mehr über nachhaltige Solar-, Klima- und Kühlkonzepte von Siemens bis Zumtobel.



Wir wünschen Ihnen viel Lesevergnügen mit der vorliegenden Ausgabe!