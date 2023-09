Anfang Oktober findet auch heuer wieder der Fabrik Wettbewerb 2023 statt. Seit kurzem stehen die Finalisten für den Fabrikpreis fest: Neben Austrotherm haben es die EGGER Gruppe und die Maschinenbauer ENGEL und Koenig & Bauer ins Finale geschafft. Tickets für die Hearings zur Fabrik 2023 und für das spannenden Finale gibt es unter www.fabrikkonferenz.at. Der Gewinner wird am 5. Oktober im Werk des Vorjahressiegers Hilti im vorarlbergischen Thüringen ermittelt

Eine Vielzahl an Unternehmen bewirbt sich mit nachhaltigen Projekten in Produktion und Logistik, um den begehrten Titel „Fabrik des Jahres“ nach Hause zu holen. Für den Finaleinzug des härtesten Produktionswettbewerbs des Landes müssen sich die Unternehmen den Experten von Fraunhofer Austria stellen, eine Evaluierung die es in sich hat. Insgesamt 6 Werke in Österreich haben es dieses Jahr in die Evaluierungsphase des Fabrik-Preises geschafft. Die Vielfalt der Einreichungen aus unterschiedlichsten Branchen ist enorm, was die Beurteilung und den Vergleich nicht ganz einfach macht.