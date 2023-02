Wie schätzen Sie die aktuelle Bedrohungslage in der heimischen Industrie ein und welche Rolle spielt dabei der Krieg in der Ukraine?

Krausz: Es wundert mich überhaupt nicht, dass es jetzt auch in der österreichischen Industrie Granada spielt ... Aber es kommt wirklich immer darauf an, wie der Einzelne vorbereitet ist. Ich kann zum Beispiel aus der Praxis berichten: Wir hatten in Österreich von Herbst 2021 bis Anfang 2022 extrem viele Ransomware-Angriffe. Diese Angriffswelle ist aber seit Februar 2022 komplett verschwunden. Woran liegt das? Weil sich die ganzen russischen Hacker auf die Ukraine, Polen, Litauen, die USA gestürzt haben. Insofern müsste man sich jetzt proaktiv vorbereiten. Aber ich vermisse dieses vorausschauende Denken in Österreich.

Was kann man über Hacker sagen? Wer sind sie? Von wo aus agieren sie? Und warum fällt es den Sicherheitsbehörden so schwer, sie zu fassen?

Krausz: Diese Frage lässt sich ganz leicht beantworten. Das sind skrupellose Kriminelle, sonst nichts. Der Grund, warum man dagegen nicht wirklich etwas unternehmen kann, ist die fehlende internationale Zusammenarbeit. Den typischen Hacker, der eine Firma lahmlegt und Lösegeld fordert, den wird man nie ausfindig machen können. Und der wird auch nie vor Gericht kommen. Denn der sitzt irgendwo in Russland und wird von der Regierung geschützt. Russland, Brasilien, China, also die Staaten, in denen es eigentlich keinen Rechtsstaat gibt, sind ein massives Problem. Es gibt ja auch Studien, die belegen, dass zum Beispiel Nordkorea eine Zeit lang zwei Drittel seines Staatshaushaltes mit Lösegeldern aus Ransomware-Attacken bestritten hat.

Warum werden diese Lösegelder bezahlt? Weil in manchen Unternehmen, auch Industrieunternehmen, die IT einfach so im Argen liegt, dass es besser ist, zu zahlen und die Hoffnung zu haben, schnell wieder online zu sein, als nicht zu zahlen und ein Riesenproblem zu haben, weil man den Betrieb gar nicht mehr wiederherstellen kann, weil die Dokumentation schlecht ist und das Backup nicht funktioniert.

Da gibt es auch kulturelle Unterschiede. Unsere Kunden aus den USA wollen einfach sofort zahlen, die wollen das Problem aus der Welt haben. Die deutschen Kunden überlegen sich schon sehr genau, zahlen wir oder zahlen wir nicht. Die österreichischen Kunden sind typischerweise eher renitent, wie das eben in unserer Natur liegt. Sie wollen eher nicht zahlen und erst dann, wenn es wirklich keine andere Möglichkeit gibt, was ja auch der richtige Ansatz ist.