Vor allem die unmittelbaren Folgen des Krieges in der Ukraine machen den Betrieben zu schaffen: Für die Mehrheit der Befragten gestalten sich die Teuerungen in Form steigender Inflationsraten (91 %) und die gesamtwirtschaftliche Entwicklung (89 %) als besonders herausfordernd. Die Verfügbarkeit und Kosten von Energie (80 %) sowie zunehmende Lieferkettenprobleme (58 %) sorgen ebenfalls für Kopfzerbrechen.



„Die Prioritäten der Führungskräfte haben sich in den vergangenen Monaten deutlich verschoben. Während beispielsweise Energiesparen auch aus Kostengründen jetzt eine klare Top-Priorität für das Management ist, sind bisherige Top-Themen und Motive wie Digitalisierung und Klimawandel tendenziell in den Hintergrund gerückt", so Breit.