Das Unternehmen TIGI ist an der Tel Aviver Börse notiert. 90 Prozent der Anteile werden von TIGI gehalten. Das Unternehmen bietet seit mehr als zehn Jahren Lösungen und Dienstleistungen im Bereich der Erzeugung und Speicherung von Wärme auf Basis erneuerbarer Energien sowohl für industrielle Anwendungen als auch für große Wärmeverbraucher an. "Durch den Zusammenschluss sind wir bereit, unser Know-how und unsere Ressourcen vereint zu nutzen, um unsere globale Wirkung weiter auszubauen", so Stephan Jantscher, CEO von SOLID. Neben der Beteiligung von 90 Prozent sind die restlichen zehn Prozent im Besitz der bisherigen Miteigentümerin.

Wie die APA auf Anfrage erfuhr, wird der Grazer Standort künftig unter dem alten Namen SOLID Solar Energy Systems weitergeführt, aber mit den Logos von TIGI und SOLID auftreten. Die beiden Unternehmen konzentrieren sich derzeit auf Europa, Südostasien und den Nahen Osten. 2023 wollen sie gemeinsam eine große industrielle Solaranlage in Kalifornien (USA) errichten. Ziel der Zusammenarbeit ist die Erweiterung der Reichweite und der Ausbau des Angebots im Heat-as-a-Service-Modell, so Zvika Klier, CEO von TIGI. Letzteres ermöglicht es Unternehmen, Zugang zu erneuerbarer Wärme zu erhalten, ohne im Vorfeld Investitionen tätigen zu müssen.



Derzeit sind am Standort Graz 25 Mitarbeiter beschäftigt, was auf den im Zuge der Sanierung geschlossenen Unternehmensbereich Prozessmanagement zurückzuführen sei. Neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden aber bereits gesucht. Ziel sei es, bald wieder 30 und mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu haben.