Die Softwareanbieter werden zusammenarbeiten, um die Integration von SAP-SuccessFactors-Lösungen mit Microsoft 365 Copilot und Copilot in Viva Learning sowie Azure OpenAI Service von Microsoft leistungsstarke Sprachmodelle zu ermöglichen, die natürliche Sprache analysieren und generieren. Die Integrationen eröffnen neue Möglichkeiten, mit denen Unternehmen verbessern können, wie sie Mitarbeitende finden, halten und deren Kompetenzen weiterentwickeln.



„Microsoft und SAP arbeiten seit Jahren gemeinsam daran, Kunden bei ihrer Transformation zu unterstützen“, sagte Christian Klein, Vorstandssprecher der SAP. „Künstliche Intelligenz ist seit langem Bestandteil von SAP-Lösungen und wir freuen uns über die Möglichkeiten, die generative KI für unsere Branche und unsere Kunden eröffnet. Die heutige Ankündigung ist nur ein Beispiel dafür, wie wir es Unternehmen ermöglichen, das Potenzial generativer KI voll auszuschöpfen. Seit 50 Jahren vertrauen Unternehmen weltweit auf unsere Innovationen.“



„Wir haben die einzigartige Chance, mit KI der nächsten Generation es jedem Einzelnen, jedem Unternehmen und jeder Branche – und auch dem Personalwesen – zu ermöglichen, die Produktivität zu verbessern“, so Satya Nadella, Chairman und CEO von Microsoft. „Wir bauen auf unserer langjährigen Cloud-Partnerschaft mit SAP auf und kombinieren die Leistungsfähigkeit von Microsoft 365 Copilot mit SAP-SuccessFactors-Lösungen, um zu verändern, wie Unternehmen ihre wichtigsten Ressourcen – ihre Mitarbeitenden – gewinnen und fördern.“

