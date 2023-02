Christina Wilfinger, 39, Geschäftsführerin SAP Österreich



# wollte als Kind Konzertpianistin oder Astronautin werden

# hat die Liebe zur Musik in die Wiege gelegt bekommen

# lebt die 80:20 Regel - 80 % Planung, 20 % Improvisation



Sie spielt für ihr Leben gern Klavier und Saxophon, und um ein Haar hätte sie die Musikerinnenlaufbahn eingeschlagen. Dass es anders kam und mit Christina Wilfinger seit 2021 erstmals eine Frau an der Spitze bei SAP Österreich steht, entschied ihr damals 14-jähriges Ich: Aus dem Gymnasium wechselte die gebürtige Pöllauerin an die HTL in Pinkafeld - und reicherte ihr erworbenes Wissen in EDV an der TU Wen im Studienzweig Wirtschaftsingenieurwissen an.

Nach vierjähriger Tätigkeit bei ­Microsoft Österreich - dort für den Lösungs­vertrieb im Enter­prise-Bereich verant­wortlich - wechselte sie zuletzt ins Führungsboard von SAP. Damit ist sie eine Wiederkehrerin: Schon zuvor arbeitete sie bei SAP, unter anderem als Director Solution Sales. Was ihr am Unternehmen besonders gefällt: Seit der Gründung 1972 stünde SAP für Innovation, Partnerschaft und Zielstrebigkeit. "Diese Werte haben die SAP zu dem gemacht, was sie heute ist".

