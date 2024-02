Grundsätzlich befürworte man eine EU-weit einheitliche Regelung. Damit würden einheitliche Standards im EU-Binnenmarkt und vergleichbare Wettbewerbsbedingungen sichergestellt, erklärte IV-Generalsekretär Christoph Neumayer kürzlich in einer Aussendung. "Das ist die nächste Bürokratielawine, die auf uns zurollt", warnte IV-Präsident Georg Knill hingegen im Gespräch mit der APA. Es drohe eine Überregulierung hin zu hochkomplexen Genehmigungsverfahren, die dazu führe, dass Europa gerade in Zukunftsbranchen zunehmend ausgebremst werde, so Neumayer. "Gut gemeint ist nicht gut gemacht. Die Ausgestaltung der neuen EU-Richtlinie zum Lieferkettengesetz bürdet Unternehmerinnen und Unternehmer in Österreich und Europa unerfüllbare Informations- und Prüflasten auf und droht in der aktuellen Ausgestaltung zum massiven Bürokratiemonster zu werden." Die Industrie stelle das Ziel nicht in Frage, aber die derzeit geplante Ausgestaltung sei "schlichtweg nicht in den unternehmerischen Alltag zu implementieren".

"Wir unterstützen das Ziel, nachhaltiges und sozial verantwortungsvolles Wirtschaften, wie es in Europa seit jeher praktiziert wird, global zu fördern", so WKÖ-Generalsekretär Karlheinz Kopf, der auch für die ÖVP im Nationalrat tätig ist. "Allerdings teilen wir die gewichtigen Bedenken der deutschen Wirtschaftsverbände zum aktuellen Richtlinienentwurf." Im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens seien zwar einzelne Verbesserungen eingearbeitet worden. Dennoch würde die Richtlinie zu einem massiven bürokratischen Mehraufwand für die betroffenen Unternehmen führen. "Um die gewünschten Effekte zu erreichen, braucht es einen wesentlich praxistauglicheren Ansatz, um die EU als Wirtschaftsstandort im internationalen Wettbewerb nicht zu gefährden", so Kopf.