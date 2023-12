Wifo-Direktor Gabriel Felbermayr begrüßt den Vorstoß der Europäischen Union, eine Sorgfaltspflicht für Unternehmen in Bezug auf ihre Lieferketten zu etablieren, sieht aber Möglichkeiten, die Regulierung effizienter zu gestalten. Hintergrund ist die sogenannte "Corporate Sustainability Due Diligence Directive" (CS3D), die derzeit im Trilog verhandelt wird. Diese würde zu hohen Kosten für Unternehmen führen und wäre in der Praxis kaum umsetzbar, sagte Felbermayr am Dienstag.



Lesetipp: Lieferkettengesetz: wie betrifft es österreichische Unternehmen?



Die Richtlinie soll größere Unternehmen dazu verpflichten, potenziell negative Auswirkungen ihrer Geschäfte auf Menschen und Umwelt zu identifizieren und in der Folge zu beheben. Die CS3D würde von betroffenen Unternehmen verlangen, ihre dauerhaften Zulieferer einer regelmäßigen Sorgfaltsprüfung zu unterziehen und darüber auch jährlich zu berichten. Richten sich die Unternehmen nicht danach, würden ihnen Geldstrafen drohen, die auch als Schadenersatz für Betroffene ausgelegt werden könnten.



Das Problem dabei: Die meisten Firmen verfügen über mehrere Dutzend, teilweise über hunderte oder gar tausende Zulieferer. Die Kosten sowie der Aufwand der seitens der im Vorschlag vorgesehenen Prüfungen wären also kaum zu stemmen, so Felbermayr bei einem Pressegespräch des Supply Chain Intelligence Institute Austria (ASCII).



Außerdem ist die internationale Verflechtung enorm, wie Komplexitätsforscher Peter Klimek festhielt. Die Wahrscheinlichkeit, zumindest indirekt mit Unternehmen zusammenzuarbeiten, die Umweltbestimmungen oder Menschenrechte verletzen, sei daher groß. In der Konsequenz würden sich Lieferketten auch nicht so einfach isolieren und bewerten lassen.