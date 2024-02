INDUSTRIEMAGAZIN: Frau Leist, vor welchen Herausforderungen stehen Unternehmen 2024 in punkto Lieferkettengesetz? Und wie im Besonderen sind Österreichs Unternehmen betroffen?



Asina Leist: Durch die internationalen Lieferketten sind österreichische Unternehmen schon seit Anfang 2023 vom deutschen LkSG betroffen. Zulieferer größerer deutscher Unternehmen – seit heuer ab 1.000 Mitarbeitern, davor ging es ab 3.000 los – verpflichten sich zur Einhaltung von Menschenrechten und bestimmter sozialer und Umweltstandards. Bei Hinweisen auf Verstöße müssen diese Unternehmen tätig werden, andernfalls drohen Bußgelder, der Ausschluss von öffentlichen Aufträgen und schwere Imageschäden.



Welche sind die wichtigsten To-Dos?



Leist: Mit der Corporate Sustainability Due Diligence Directive erlässt die EU heuer eine Richtlinie, die politisch im Dezember fixiert wurde. Betroffen sind jetzt sogar Unternehmen ab 500 Mitarbeitern und 150 Mio. Nettoumsatz bzw. in Risikosektoren wie Land- und Forstwirtschaft sogar ab 250 Mitarbeitern. Sie alle müssen Risiken in ihrer Wertschöpfungskette ermitteln, managen und berichten. In weiterer Folge geht es auch um die Einhaltung von CO2-Berichtspflichten. All das erfordert effiziente Lösungen.



Wie kann Ihr Portfolio heimische Unternehmen wirkungsvoll unterstützen?



Leist: Das Risikomanagement im Supplier Lifecircle ist einer der Kernbereiche unserer Digitalisierungslösungen. Mit der automatisierten Lieferantenabfrage wird die Basis geschaffen, um die Sorgfaltspflichten einzuhalten und ausreichend zu dokumentieren. Zusätzlich bieten wir fachliches Consulting und Begleitung zur Umsetzung der CSDDD-Anforderungen. Am 23.2. findet dazu auch ein kostenfreies Webinar statt, zu dem man sich auf www.dig.at anmelden kann.