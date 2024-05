Die Bauwirtschaft ist für 60 % des jährlich verbrauchten Rohstoffes verantwortlich, denn die Herstellung von Zement ist rohstoffintensiv. Was aber, wenn dieser große Bedarf an Rohstoffen mit Sekundärrohstoffen aus anderen Industrien gedeckt werden kann? Der eigentliche Nachteil verwandelt sich plötzlich in einen Vorteil. An dieser Schraube wird beim Zementhersteller Holcim und deren Tochter Geocycle mit Volldampf gedreht. „In Österreich allein verwenden wir jährlich rund 438.000 Tonnen Ersatzrohstoffe, davon entfallen 272.000 Tonnen auf Baurestmassen“, erklärt Christian Lampl, Manager von Geocycle Central Europe. Co-Processing heißt die Methode, die den Zaubertrick in der Herstellung von Sekundärrohstoffen vollführt. In diesem Verfahren ersetzt der mineralische Anteil des Abfalls primäre mineralische Stoffe wie Kalkstein, Ton oder Eisen und der brennbare Anteil liefert die für die Klinkerproduktion benötigte Energie. Durch hohe Temperaturen und lange Verweilzeiten in Zementöfen werden Abfallstoffe vollständig zerstört. Die Asche reagiert mit anderen Bestandteilen und bildet das Endprodukt.



So werden deponierbare Rückstände vermieden. Das Verfahren setzt auch Materialien, wie Schlacken aus der Stahlindustrie, Gießereisand und Verbundkunststoffe, die nicht recyclingfähig sind, ein. „Wir werden als Zementproduzenten auch zum Serviceanbieter für andere Industriezweige, indem wir Materialien, die oft auf der Deponie landen, verwerten und in unser Produkt einarbeiten“, freut sich der Geocycle Manager. 100 % der eingesetzten Abfälle werden recycelt und verwertet, ohne dass Rückstände anfallen. Vor allem in Infrastrukturprojekten, die einen großen Anteil an Roh- und Ausbruchsmaterialien haben, erweist sich die Einarbeitung in die Zementproduktion als Treiber für den Kreislauf, wie etwa beim Bau des Semmeringtunnels oder dem Bau der U5 in Wien.