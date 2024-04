In Oberösterreich wurde kürzlich die erste ACA-Referenzanlage in Betrieb genommen, die an die Methantankstelle einer Biogasanlage angeschlossen ist.

„Biogas hat einen Methangehalt von maximal 60 Prozent, der Rest besteht größtenteils aus CO2, das im Normalfall in die Atmosphäre gelassen wird. Wir nehmen das abgespaltene CO2, katalysieren es und verarbeiten es zum Rohstoff der Zukunft: Carbon. Vollkommen emissionsfrei und damit weltweit einzigartig“, so Wagner.

In dieser Referenzanlage werden täglich 300 Kilo CO2 zu 50 Kilo Carbon verarbeitet. Eine größere Anlage, die drei Tonnen CO2 täglich verarbeiten kann, sei bereits in Planung. „Unsere Anlage ist skalierbar und kann überall dort eingesetzt werden, wo kohlenstoffhaltiges Gas – zum Beispiel CO2 oder Methan – entsteht.“



Carbon kann in vielen Bereichen eingesetzt werden. Als Beimischprodukt in der Betonherstellungoder auch als Alternative zu endlichen Rohstoffvorkommen wie Lithium oder Kobalt in der Batterieherstellung.

„Bisher war die Herstellung des Carbons einfach unwirtschaftlich, da herkömmliche Technologien zu kostspielig und energieaufwändig sind - gerade in Zeiten von hohen Energiepreisen“, erklärt Wagner. Als besonders zuverlässig und vielversprechend haben sich Carbon Nanotubes (CNTs) erwiesen, die aufgrund ihrer röhrenförmigen Struktur stärker als Stahl sind und eine vielfach höhere Leitfähigkeit als Kupfer besitzen.