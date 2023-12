Ein wesentliches Problem ist die inzwischen stark restriktive Raumordnungspolitik in vielen Bundesländern. Baustopps, ausufernde Baugesetze und Bebauungsplanpflichten sollen den Bodenverbrauch eindämmen und eine nachhaltige Ortsbildgestaltung ermöglichen. Die Politik hat sich hier zahlreiche Hebel in die Hand gegeben, die sich aber oft auch negativ auf die Baukosten auswirken. Beispielsweise verteuern Eingriffe in die Bebauungsdichte die Wohnkosten für den Endkunden. Weiters führen Behördenauflagen zu immer längeren Planungszeiträumen und höheren Planungskosten. Und vielerorts versagt eine effektive Baulandmobilisierung.

Zwar sind in den meisten Bundesländern inzwischen Bebauungsfisten Pflicht, doch es zeichnet sich ab, dass viele Grundbesitzer eher eine Rückwidmung in Kauf nehmen, als zu einem niedrigeren Preis zu verkaufen. Statt Mietpreise zu deckeln, sollte der Grundstückspreis indexiert und die Wertsteigerung stärker gedeckelt werden, wird etwa aus der Bauwirtschaft gefordert. Eine effektive Baulandmobilisierung, Erhöhung der Bebauungsdichten vor allem in Ortskernen sowie raschere Genehmigungsverfahren würden sich preisdämpfend auf neue Wohnbauprojekte auswirken.