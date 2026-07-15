Industrie Österreich und Europa : Österreichs Industrie baut am Plan B: Wie Knill, Plansee und Polytec der Weltunordnung trotzen

15.07.2026
Lesezeit: ca. 15 Minuten
Österreichs Industrie baut am Plan B: Knill zieht in die USA, Plansee sichert Wolfram gegen Chinas Rohstoffmacht ab, Polytec sucht Wachstum jenseits der Automobilindustrie. Wie heimische Industriebetriebe auf Energiepreise, Lieferkettenrisiken und geopolitische Unsicherheit reagieren – und warum der Standort Österreich unter Druck gerät.

Inhalt

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Österreichs Industrie stellt sich neu auf: Knill baut in den USA auf, Plansee sichert Wolfram gegen Chinas Rohstoffmacht ab, Polytec sucht Wachstum jenseits der Automobilindustrie.

- © Adobe Stock, bearbeitet mit KI

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Erstveröffentlichung
15.07.2026
Letzte Aktualisierung
15.07.2026
Daniel Pohselt