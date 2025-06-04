Plansee Werkstoffe Rüstung : Plansee-Chef zu Luftfahrt und Verteidigung: "Wir sehen mehr Projekte kommen"

04.06.2025
Lesezeit: ca. 3 Minuten
Der Tiroler Werkstoffspezialist Plansee verzeichnet im sicherheitskritischen Umfeld steigende Nachfrage. Vorstandschef Karlheinz Wex über ein erhöhtes Projektaufkommen, Wachstumspotenziale mit Wolfram, Molybdän und Tantal, globale Fertigungskapazitäten und warum sich der Umsatz mit Werkstoffen für Penetratoren, Fragmente oder Propeller- und Rotorblätter nicht verdoppeln wird.
Wex Plansee

"Eine Verdopplung des Defence-Anteils auf zehn Prozent ist nicht zu erwarten." Karlheinz Wex, Vorstandsvorsitzender Plansee

- © Plansee

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Erstveröffentlichung
04.06.2025
Letzte Aktualisierung
17.06.2026
Daniel Pohselt