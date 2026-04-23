Metalle : China bremst Wolfram-Exporte: Plansee setzt auf Recycling und die Mine Sangdong

23.04.2026
Lesezeit: ca. 4 Minuten
Der Wolfram-Preis explodiert, China hält Material zurück, westliche Anbieter geraten unter Druck. Plansee-Chef Karlheinz Wex erklärt, wie sich der Tiroler Konzern mit Recycling, langfristigen Lieferverträgen und der Mine Sangdong in Südkorea absichert.
Mag Karlheinz Wex photo Andi Mayr

Karlheinz Wex, CEO Plansee: Die südkoreanische Mine ist keine Abkehr vom Kreislaufmodell, sondern eine "zusätzliche Absicherung". 

- © Plansee Andi Mayr

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Erstveröffentlichung
23.04.2026
Letzte Aktualisierung
23.04.2026
Daniel Pohselt