Kreislaufwirtschaft beginnt für Katharina Rogenhofer nicht bei Abfall, sondern bei einer strategischen Standortfrage. Die Vorständin des KONTEXT Instituts stellt sie in einen größeren wirtschaftlichen Rahmen: Europa und Österreich stehen unter Druck, weil Energie- und Rohstoffabhängigkeiten in den vergangenen Jahren zu realen Kostenrisiken geworden sind. Öl und Gas wurden nach dem russischen Angriff auf die Ukraine zu Preistreibern, zuerst im Energiebereich, danach auch bei Gütern und Dienstleistungen. Rogenhofer verweist darauf, dass solche Schocks unmittelbar in der industriellen Produktion ankommen: Wer Energie teuer einkaufen muss, produziert teurer.

Gleichzeitig wachsen jene Zukunftstechnologien, die für die nächste industrielle Etappe zentral sind: E-Autos, Photovoltaik, Wärmepumpen, Netzinfrastruktur und weitere Technologien der Elektrifizierung. China habe strategisch darauf gesetzt, solche Märkte aufzubauen und später weltweit zu beliefern. Für Europa stelle sich daher die Frage, wo die eigene Industrie künftig mitspielen will.

Rogenhofer verbindet diese Debatte mit einer grundsätzlichen Kritik an der linearen Wirtschaftsweise. „Keine andere Spezies auf der Welt produziert etwas, was keine andere Spezies dann aufbereiten kann“, sagt sie. Genau darin liege der Kern des Problems: Ressourcen würden am Ende weggeworfen, statt im Kreislauf gehalten zu werden.