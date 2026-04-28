Eine Konjunkturbefragung Ihrer Mitglieder zeigt, dass mehr als die Hälfte der Unternehmen einen Rückgang der Produktion befürchtet. Fast 40 Prozent erwarten ein negatives Betriebsergebnis. Was bedeutet das für die Branche?

Das bedeutet vor allem, dass unser Industriestandort gefährdet ist. Wir sehen das sehr deutlich am Beschäftigungsrückgang. In den vergangenen zwei Jahren wurden in unserer Branche rund 10.000 Vollzeitstellen abgebaut, dazu kommen noch 3.000 bis 4.000 Leiharbeitskräfte.

Wenn ein Unternehmen ein negatives Ergebnis erwartet oder schreibt, muss es überlegen, wo Kosten reduziert werden können oder ob an einem anderen Standort produziert werden muss. Dass so viele Unternehmen mit einem negativen Ergebnis rechnen, schockiert uns. Im vergangenen Jahr war die Situation auch nicht viel besser, aber 40 Prozent mit negativem Betriebsergebnis sind natürlich eine Katastrophe.

Was müsste passieren, damit sich die Stimmung in der Branche kurzfristig dreht?

Die Rahmenbedingungen, also die Standortbedingungen, müssten sich deutlich ändern. Dem Trend aus Beschäftigungsabbau und negativen Ergebnissen muss entgegengewirkt werden.

Wir haben ein großes Thema bei den Personalkosten. Dazu kommt die Unsicherheit. Der Nahostkonflikt trägt sicher nicht dazu bei, dass Ruhe einkehrt. Es gibt viele Unsicherheiten und Unplanbarkeiten. Bei Arbeitskosten und Energiekosten haben wir Nachteile. Und wir haben in Europa Bürokratiemonster, die andere Länder in dieser Form nicht haben. All das hilft uns nicht, eine Trendwende zu schaffen.

Sie sprechen niedrigere Lohnnebenkosten, stabilere Energiepreise und weniger Bürokratie an. Welche Maßnahme hätte aus Ihrer Sicht sofort einen Effekt?

Der Abbau von Bürokratie wäre sicher eine der wichtigsten Maßnahmen. Ich brauche kein Lieferkettengesetz in dieser Form, und ich brauche auch keine Entgelttransparenzrichtlinie in dieser überbordenden Umsetzung.

Natürlich steht außer Frage, dass es um geschlechtsneutrale und diskriminierungsfreie Bezahlung gehen muss. Das Problem ist aber, wie solche grundsätzlich guten Ideen umgesetzt werden. Von den Unternehmen wird ein enormer bürokratischer Aufwand verlangt. Teilweise hat das auch kritische Auswirkungen, etwa auf Kollektivverträge. Und natürlich sind die Personalkosten ein großes Thema. Gerade bei den Lohnnebenkosten könnte man deutlich etwas tun.

Was macht Ihnen aktuell mehr Sorgen: die geopolitische Lage oder die Standortbedingungen in Europa?

Ganz ehrlich: Die Standortbedingungen machen mir mehr Sorgen. Ich bin viel im Ausland unterwegs, auch außerhalb Europas. Wenn man sieht, welcher Spirit und welche Motivation dort vorhanden sind, mehr zu machen, zu wachsen und zu investieren, dann ist das ein ganz anderes Mindset als in Europa.

Dieses Mindset fehlt uns. Europa wird nicht umsonst manchmal als Museum der Welt gesehen. Viele kommen hierher und schauen sich die alten Bauwerke an. Aber als Innovationstreiber werden wir nicht wirklich wahrgenommen. Wirtschaftlich ist das eine schlechte Entwicklung, die wir unbedingt drehen müssen.

Wir müssen wieder sehen, wie stark wir wirklich sind. Wir haben hervorragende Unternehmer, sehr gute Beschäftigte und kluge Köpfe im Land. Jetzt geht es darum, wieder einen Spirit zu entwickeln, mit dem wir etwas erreichen wollen. Wir dürfen nicht satt werden.