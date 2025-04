Bei F/LIST setze man auch auf einen hohen Automatisierungsgrad, um „Qualität in hoher Stückzahl zu reproduzieren“, so Katharina List-Nagl. Auch „viele After-Market-Standorte“ würden helfen, Transportwege so kurz wie möglich zu halten und die „Beziehungen bestmöglich pflegen zu können.“ Zwar gebe es immer wieder Herausforderungen in Sachen Lieferkette, die habe man aber im Griff: „In der Zeit, wo weltweit die Lieferketten Probleme hatten und gestanden sind, wir haben immer geliefert. Wir haben einen Supplier Award nach dem anderen erhalten in den letzten Jahren. Das hat zwei Gründe: Wir wirtschaften sehr vorausschauend und haben zweitens eine sehr hohe Wertschöpfungstiefe. Das heißt, alles, was wir verkaufen, haben wir im Haus und damit auch die Kontrolle.“

Dabei gilt es allerdings nicht nur kriegerische Auseinandersetzungen oder Umwelt- bzw. sonstige unvorhergesehene Ereignisse in Sachen Supply Chain zu beachten. Vor allem auch die Politik ist ein großer Faktor für Unsicherheiten und Herausforderungen in der Lieferkette: „Donald Trump und seine Drohung, Handelsabkommen zu streichen und Zölle zu erhöhen, bereitet uns schon Kopfzerbrechen. Das ist aber genau der Grund, warum wir in den letzten Jahren massiv in Standorte in den USA investiert haben“, erklärt Katharina List-Nagl. Und auch Plansee-CEO Karlheinz Wex beschäftigt das Thema Zölle: „Natürlich bereitet uns das als größeres mittelständisches Unternehmen, das global tätig ist, Sorge. Wenn zusätzliche Zollbarrieren aufgefahren werden, hat das entsprechende Implikationen. Wir haben normalerweise eine sehr fokussierte Produktionsstrategie und versuchen, Produkte im Idealfall nur an einem Ort zu produzieren. Wenn jetzt also die USA die Zollschranken für europäische Produkte erhöht, müssen wir uns sehr genau anschauen, ob wir diese Produkte zusätzlich auch in den USA produzieren.“

Eine zweite politische Herausforderung sei das Lieferkettengesetz, worauf sich die EU-Mitgliedsstaaten im letzten Jahr geeinigt haben, so List-Nagl. „Wir bekommen als Industriebetriebe immer mehr Vorgaben, die wir einhalten müssen. Wir generieren dafür Overheads, die der Kunde nicht bezahlt, nur damit wir Reportings machen und Lieferkettennachweise abliefern können. Es ist eigentlich eine Schande, was da passiert. Europa fährt eine Sanktionspolitik, während es in vielen anderen Teilen dieser Welt eine Incentivierungspolitik gibt. Ich glaube, dass sich viele Betriebe vernünftig und nachhaltig für die Zukunft aufstellen. Aber das, was von uns gefordert wird, macht uns im internationalen Wettbewerb genau die Probleme, die wir jetzt europaweit beobachten können.“

Bürokratie.

Plansee-CEO Karlheinz Wex sieht das ähnlich: „Das Lieferkettengesetz und die europäischen Regulierungen bringen deutlich mehr Bürokratie – auch in Bereichen wo man sich fragt. ‚Wozu‘? Denn es trifft auch kleinere Unternehmen, da wir darauf achten müssen, dass alle Unternehmen in unserer gesamten Lieferkette die Regularien einhalten. Einerseits bringt das Lieferkettengesetz also deutlich mehr Bürokratie. Andererseits müssen wir, wenn es um Rohstoffe geht, ohnehin schon andere Regularien, die deutlich älter sind als das Lieferkettengesetz, einhalten, wie etwa den Dodd Frank Act für so genannte ‚Conflict Materials‘ wie es etwa Wolfram ist.“