Die Plansee Group zählt zu den frühesten österreichischen Industrieunternehmen, die den Schritt nach Indien gewagt haben. Bereits seit 1991 ist der Werkstoffspezialist im Subkontinent aktiv – und hat sich seither mit drei Standorten und mehr als 1.000 Mitarbeitern fest im lokalen Markt verankert. Für den Vorstandsvorsitzenden Karlheinz Wex ist klar: „Indien bleibt ein extrem dynamischer Wachstumsmarkt, der schneller wächst als China. Unsere Strategie lautet daher: so viel wie möglich lokal entwickeln, produzieren und exportieren.“ Die indische Tochtergesellschaft, Plansee India High Performance Materials Pvt. Ltd., geht auf die 1991 gegründete Wolfra Tech Pvt. zurück (ursprünglich gegründet als Wolfram-Moly Products in 1987, Anm.).

Mit dem Ausbau des weltweiten Vertriebsnetzes wurde Indien strategisch eingebunden. Übernahmen und Joint Ventures, etwa im Hartmetallbereich, haben die Präsenz seitdem kontinuierlich gestärkt. Heute betreibt die Plansee Group in Indien drei Werke: Zwei Werke für Hartmetall- und Wendeschneidwerkzeuge, vorrangig für die Fahrzeug- und Elektronikindustrie, in Bangalore und Uluberia. Eines in Mysore, wo Komponenten aus Wolfram und Molybdän, ursprünglich für die Lichttechnik – heute unter anderem für medizinische Anwendungen und Operationsroboter – gefertigt werden.