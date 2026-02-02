Das österreichische Jungunternehmen Prewave hat sich darauf spezialisiert, weltweite Lieferketten durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz zu optimieren. Das 2017 gegründete Unternehmen von Lisa Smith und Harald Nitschinger wurde dabei im renommierten Ranking von VivaTech als der einzige österreichische Vertreter unter den „Top 100 Rising Startups“ geführt.

Die Lösung des jungen Unternehmens hat sich vor allem im letzten Jahr stark weiterentwickelt, und zwar vom reaktiven zu einem proaktiven Risikomanagement-Tool. „Bisher konnten Unternehmen ihre Lieferanten oder kritische Transportknotenpunkte überwachen und reagieren, wenn etwas passiert. Aufgrund der politischen und geopolitischen Veränderungen ist dieses Frühwarnsystem natürlich weiterhin hilfreich, aber nicht das beste Werkzeug.“ Unternehmen müssten als Stresstest für ihre Lieferketten Risiken bewerten und Szenarien planen. Denn: „Es gibt heute nicht mehr den einen klaren Vorfall, auf den ich reagieren muss, sondern es gibt mehrere Disruptionen auf einmal, auf die ich mich vorbereiten muss.“

Damit verschiebt sich die Rolle von KI fundamental. Sie meldet nicht nur Ereignisse, sie strukturiert Entscheidungsräume. Welche Lieferanten sind bei Exportverboten besonders betroffen? Wo entstehen kritische Abhängigkeiten bei Zöllen oder geopolitischen Eskalationen? Die KI liefert Rankings, Prioritäten und Handlungsoptionen – eine notwendige Vorstufe für operative Eingriffe.

Dabei stehen nicht mehr nur, wie bei der Ursprungslösung, dem Frühwarnsystem, die direkten Lieferanten im Fokus, die Lösung mache nun auch die tiefere Lieferkette transparent. Dafür kombiniert Prewave öffentlich verfügbare Datenquellen – Zolldaten genauso wie Presseaussendungen, Geschäftsberichte oder technische Dokumentationen - und Künstliche Intelligenz, um Vorhersagen über wahrscheinliche Lieferbeziehungen zu tätigen. „Dadurch können wir Unternehmen auch ihre zweite oder dritte Lieferanten-Ebene sehr transparent machen“, so der Prewave-Gründer.

Dass Künstliche Intelligenz allerdings vollständige autonom operative Entscheidungen trifft, sieht Nitschinger in der Praxis nicht – noch nicht, wie er betont: „es ist ganz klar, dass dort die Reise hingeht und es nicht mehr lange dauert, bis es Anwendung findet.“

