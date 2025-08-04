INDUSTRIEMAGAZIN: Wenn ein Flugzeug in Schwierigkeit gerät, merken das die Piloten oft nicht sofort. Doch irgendwann kommt der Moment, ab dem sie wissen: Jetzt wird es eng, jetzt müssen wir handeln. Wann war im Zuge der Insolvenz von Christof Industries dieser Moment erreicht?

Johann Christof: Im September 2022. Da haben wir einen Krisenstab eingerichtet, auch mit externen Beratern, und sind in der Folge ziemlich schnell zu der Entscheidung gekommen: Es geht nicht anders, wir kommen nicht umhin, in Österreich Insolvenz anzumelden – auch weil wir uns sonst den Vorwurf einer Insolvenzverschleppung einhandeln könnten. Klar war aber auch von Anfang an: Diese Insolvenz soll in eine Sanierung münden und das ist auch gelungen. Was mir übrigens auch ganz wichtig ist: Diese Insolvenz war nicht geplant, um quasi vorbereitet reinen Tisch zu machen. Nein, im Gegenteil, es hat uns ziemlich kalt erwischt.

Es gab gar keine Warnzeichen?

Christof: Jedenfalls keine, die darauf hingedeutet hätten, was dann passierte. Wir haben noch im August 2022 einen positiven Forecast für die Christof Industries Austria gehabt. Der war bescheiden, da hat man schon die Auswirkungen des Kriegs und die Preissteigerungen gemerkt, aber so ging es damals vielen. Doch dann poppte ein dramatisches Thema nach dem anderen auf. Wir haben seit 2020 in Russland eine ganze Reihe von großen Projekten im Bereich Waste to Energy vorbereitet, es gab vier konkrete Aufträge, hinter denen 24 weitere Aufträge gestanden wären. Im September wurde dann klar – die sind Geschichte, solange die Sanktionen andauern, wird das nichts.

Russland war aber nicht das einzige Problem, das Sie im September 2022 hatten.

Christof: Nein, zum gleichen Zeitpunkt haben wir für Deutschlands größte Kupferschmiede Aurubis einen Kesseltausch ausgeführt. Der Auftrag war viel komplizierter und aufwendiger als gedacht und dann kam noch hinzu, dass wir den neuen Kessel, der in China von einem Christof Industries Tochterunternehmen produziert wurde, nicht aus dem Land bekamen, weil der Hafen Shanghai damals völlig überlastet war. Wir haben dann alles menschenmögliche versucht, die Ladung aufgeteilt, sie mit mehreren kleineren Schiffen nach Barcelona gebracht und von dort auf dem Landweg nach Deutschland, doch wir hatten zwölf Tage Verzug.

Bei der Montage, die wieder von Österreich aus abgearbeitet wurde, konnten wir nicht alles aufholen und haben letztlich eine Woche später als vereinbart das Projekt abgeschlossen. Der Kunde hat sich daraufhin, auch medial, sehr froh darüber gezeigt, dass wir die schwierige Situation so gut lösen konnten. Danach weigerte er sich aber zu zahlen, mit dem Hinweis, dass wir die Lieferzeit nicht eingehalten hätten.

Für die Insolvenz waren also Umstände von außen verantwortlich, die Sie nicht beeinflussen konnten?

Christof: In der Summe der Projekte auf jeden Fall. Wir hatten zwar mit Tata Steel zu der Zeit ein Projekt, wo es in unserem Projektmanagement Fehler gab und das uns Geld gekostet hat. Doch solche Dinge passieren manchmal, das ist im Projektgeschäft nichts Unübliches. Das alleine hätte uns nicht in die Insolvenz geführt.

Wenn es ein Learning gegeben hat, dann vielleicht, dass wir alle Erträge der letzten Jahre ins Unternehmen, vor allem in das Nachhaltigkeits- und Dekarbonisierungsthema investiert haben und zu wenig auf die kurzfristige Rendite geschaut haben. Doch war das wirklich ein Fehler? Ich bin da zwiegespalten. Denn hätten wir nicht so viel investiert, wären wir technologisch nicht dort, wo wir heute sind, und hätten eine ganz andere, viel schlechtere Marktposition. Wer weiß, ob die Sanierung dann so gut über die Bühne gegangen wäre.