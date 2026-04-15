Maschinenbau : Knill Energy: Der USA-Vorstoß von Christian Knill

15.04.2026
Lesezeit: ca. 3 Minuten
Gasengpass in Indien, explodierende Kosten in Europa: Die globalen Verwerfungen lassen auch Christian Knill, CEO der Knill Energy Gruppe, nicht kalt. Wie die steirische Maschinenbaugruppe jetzt eine eigene Fertigung in den USA aufbauen will - und was Knill am avisierten Einstieg bei Pankl am meisten freut.
Knill Christian

Maschinenbauunternehmer Christian Knill: Der Eigentümer eines potenziellen Übernahmekandidaten in den USA habe sich partout nicht von seinem Betrieb trennen wollen. Also wurde aus Plan A ein Plan B: "Eigener Aufbau statt Zukauf"

- © Knill Gruppe

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Erstveröffentlichung
15.04.2026
Letzte Aktualisierung
15.04.2026
Daniel Pohselt