Autozulieferer : Polytec-CEO Huemer: "Das ist kaufmännischer Selbstmord“

22.04.2026
Lesezeit: ca. 3 Minuten
Bereinigtes Portfolio, neue Märkte jenseits des Autos: Der Zulieferer Polytec stellt sich neu auf. Firmenchef Markus Huemer über den Rückzug aus Teilbereichen, den Aufbau des Non-Automotive-Geschäfts und warum die Vorentwicklung für deutsche OEMs schon einmal ersprießlicher war.
Markus Huemer Portrait 2026 20

Polytec-Chef Markus Huemer: Erprobung und Feintuning neuer Geschäftsmodelle

- © Polytec

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Erstveröffentlichung
22.04.2026
Letzte Aktualisierung
22.04.2026
Daniel Pohselt