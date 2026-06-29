Lange galt Globalisierung als Versprechen: offene Märkte, internationale Arbeitsteilung, Wachstum durch Export. Doch auf dem Podium des Industriekongresses 2026 klang diese Erzählung nicht mehr wie ein Zukunftsmodell, sondern wie eine Epoche, deren Voraussetzungen brüchig geworden sind. Unter dem Titel „Von der Globalisierung zur Geoökonomie – Wer setzt künftig die Regeln?“ wurde sichtbar, dass Europas Industrie nicht nur vor Kosten-, Energie- und Bürokratiefragen steht. Es geht um Macht, Abhängigkeit, strategische Rohstoffe, Produktionsstandorte und die Frage, ob Europa noch selbst Regeln setzt – oder nur noch auf Regeln anderer reagiert.

F. Peter Mitterbauer beschrieb den Wandel aus der Perspektive eines internationalisierten Familienunternehmens. Sein Unternehmen, so wurde es am Podium vorgestellt, sei in den vergangenen Jahrzehnten von Österreich aus in mehrere Weltregionen gegangen. Mitterbauer selbst zeichnete diese Entwicklung weniger als Bruch denn als Fortsetzung: „Viel und auf der anderen Seite auch gar nicht“, sagte er auf die Frage, wie sich das Unternehmen verändert habe. Nach der Übergabe 2013 sei „etwas sehr Evolutionäres“ weitergegangen. Verändert habe sich aber die Struktur: Man exportiere nicht mehr nur von Österreich aus, sondern gehe „in die Abnehmermärkte in der Welt“ – mit „Produktion, mit Vertrieb, mit Entwicklung, mit Technologie vor Ort“.