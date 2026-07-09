Europas Rohstoffpolitik steht vor einem Widerspruch: Die Industrie braucht kritische Materialien für Hochleistungsstähle, Hartmetalle, Batterien, Chemie, Elektronik und Verteidigungstechnik. Gleichzeitig baut Europa zu wenig ab, verarbeitet zu wenig und verlässt sich in vielen Bereichen auf globale Lieferketten, die zunehmend politisch geprägt sind. Für Stefan Greimel, Vorstandsmitglied der Treibacher Industrie AG, ist die Versorgung mit strategischen Materialien deshalb nicht zuerst eine Frage des Marktes, sondern eine Frage von Wirtschaftspolitik und Geopolitik.

Treibacher spricht aus einer Industrieperspektive, die tief in der Rohstoffverarbeitung verankert ist. Das Unternehmen mit Sitz in Althofen ist in Spezialbereichen der Metallurgie und Chemie tätig. Die Anwendungsfelder reichen von Ferrovanadium für hochwertige Stähle über Vorprodukte für die Pharmaindustrie, Seltene Erden, Wolframcarbid für die Hartmetallindustrie und Sicherheitspigmente bis zu Materialien für Bremsbeläge. In vielen dieser Bereiche spielen Elemente eine Rolle, die von der Europäischen Union als kritisch eingestuft werden.

Besonders sichtbar wird diese Strategie in einer neuen Recyclinganlage, in die Treibacher rund 130 Millionen Euro in Österreich investiert hat. Dort werden Katalysatoren aus der Erdölindustrie sicher entsorgt und daraus kritische Rohstoffe zurückgewonnen. Für Greimel ist das ein Beispiel dafür, dass Rohstoffsicherung nicht allein im Bergbau beginnt. Sie beginnt auch in der industriellen Fähigkeit, Materialströme zu schließen, komplexe chemische Prozesse zu beherrschen und Wertstoffe wieder in europäische Lieferketten zu bringen.