Die Krise der deutschen Automobilindustrie verschärft sich nach Einschätzung des Verbands der Automobilindustrie deutlich. VDA-Präsidentin Hildegard Müller rechnet bis 2035 mit einem Beschäftigungsverlust von rund 225.000 Arbeitsplätzen. Das wären etwa 35.000 Stellen mehr als in früheren Prognosen angenommen. Bereits zwischen 2019 und 2025 seien laut Müller rund 100.000 Arbeitsplätze in der Branche verloren gegangen.

Ursprünglich war der VDA von rund 190.000 wegfallenden Stellen im Zeitraum von 2019 bis 2035 ausgegangen. Diese Zahl beruhte auf einer Studie zu den Beschäftigungsperspektiven in der Automobilindustrie, die den Strukturwandel durch Elektrifizierung, Digitalisierung und veränderte Wertschöpfungsketten untersuchte. Darin hieß es bereits, dass besonders Unternehmen betroffen seien, deren Produkte eng mit dem klassischen Antriebsstrang verbunden sind.