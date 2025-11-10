Armin Pehlivan, Geschäftsführer von Beckhoff Österreich, zeigt sich mit Blick auf die Wirtschaftslage pessimistisch. Nach Jahren des Wachstums sei die Industrie mit Unsicherheiten konfrontiert, die weit über normale Schwankungen hinausgehen: Kriege, geopolitische Spannungen und hohe Energiepreise. „Die Perspektive für Investitionen könnte aktuell nicht schlechter sein. Und ohne Investitionen gibt es natürlich nichts zu produzieren“, sagt Pehlivan. Österreich hänge als kleiner Exportmarkt stark am europäischen Konjunkturmotor – „eine isolierte Insel können wir nicht sein.“

Nie mehr die wichtigsten News aus der Auto-Industrie verpassen? Abonnieren Sie unser Daily Briefing: Was in der Industrie wichtig wird. Täglich um 7 Uhr in ihrer Inbox. Hier geht’s zur Anmeldung!



Auch Wolfgang Weidinger, Geschäftsführer von Weidmüller Österreich, sieht die Lage kritisch. „Wir befinden uns aktuell in einer herausfordernden Phase und für das kommende Jahr sehe ich nur eine minimale Erholung“, sagt er. Ein zentrales Problem sieht er in der zunehmenden Verlagerung von Produktionsstandorten ins Ausland. „Im Maschinenbau stehen wir in der Produktion zunehmend unter internationalem Wettbewerbsdruck.“ Die Gründe dafür seien vielschichtig: hohe Energie- und Lohnkosten sowie eine komplexe regulatorische Umgebung erschweren die Standortbedingungen.

>>> Transformationsdruck in der Autoindustrie: Wie Richard Pöttinger bei Innerio neu durchstartet

Dennoch sieht Weidinger auch Handlungsspielräume: „Die Unternehmen können dieser Entwicklung nur mit konsequenter Optimierung, Automatisierung und Digitalisierung entgegensteuern. Gerade moderne Technologien bieten die Chance, Prozesse effizienter zu gestalten und Kosten nachhaltig zu senken.“