Die Volkswagen-Tochter Audi hat einen weiteren Personalabbau über die bereits angekündigten Maßnahmen hinaus klar ausgeschlossen. Personalvorstand Xavier Ros bekräftigte in einem Interview mit der „Augsburger Allgemeinen“ die langfristige Planungssicherheit für die Belegschaft. „Es wird keinen weiteren Stellenabbau über die vereinbarten 7.500 Arbeitsplätze hinaus geben“, sagte Ros mit Verweis auf die bereits im vergangenen Jahr kommunizierten Einsparziele. Gleichzeitig unterstrich er die bestehende Beschäftigungsgarantie: „Die Beschäftigungsgarantie bis Ende 2033 gilt.“

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Damit setzt Audi weiterhin auf einen sozialverträglichen Umbau seiner Belegschaft im Zuge der Transformation der Automobilindustrie. Der Konzern befindet sich – wie die gesamte Branche – mitten im Wandel hin zur Elektromobilität, Digitalisierung und neuen Mobilitätskonzepten. Diese Umstellung erfordert nicht nur hohe Investitionen, sondern auch eine Anpassung der Personalstruktur.