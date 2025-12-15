Toyota baut mehr Autos – mit deutlich weniger Mitarbeitern. Rund 370.000 Beschäftigte weltweit, gegenüber fast 670.000 bei Volkswagen. Und trotzdem produziert Toyota jedes Jahr rund zwei Millionen Fahrzeuge mehr.
Das Geheimnis? Ein Wort, das nach Haiku klingt – und nach System riecht: Keiretsu. Ein Netzwerk aus Zulieferern wie Denso, Aisin oder Hino – mit geteilten Entwicklungen, gegenseitigen Beteiligungen, jahrzehntelanger Partnerschaft. Kein Outsourcing, sondern industrielle Familie.
VW hat ebenfalls starke Partner – Bosch, ZF, Continental. Aber ohne gemeinsame DNA. Outsourcing, kein industrielles Ökosystem. Solange alles ruhig ist, funktioniert die Distanz im deutschen Zuliefermodell – doch in der Krise zeigt sie, wo die Grenzen liegen.
Am Höhepunkt der Chipkrise während der Covid-Pandemie standen die Bänder in Wolfsburg still. In Nagoya liefen sie weiter. Das deutsche Modell der Arbeitsteilung in der Automobilindustrie war jahrzehntelang weltweites Vorbild – aber in einer geopolitisch volatileren Welt ist das japanische Modell eindeutig das Robustere.
Das zeigt sich auch in der aktuellsten Chipkrise rund um Nexperia, Toyota hatte seine Lieferströme längst diversifiziert, alternative Bezugsquellen aufgebaut – und entsprechende Vorräte angelegt. Toyota hat das Prinzip „Just in Time“ erfunden – und nach der Pandemie neu gedacht: „Just in Case.“ Puffer, Vorräte, Alternativen. Toyota plant für Krisen – Volkswagen reagiert auf sie.
