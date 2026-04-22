Der Autozulieferer Mahle hält angesichts der schwierigen Lage in der Branche an einem konsequenten Krisenkurs fest. Bei der Vorstellung der leicht rückläufigen Geschäftszahlen für 2025 machte Vorstandschef Arnd Franz deutlich, dass für das Unternehmen weiterhin das Krisenmanagement im Mittelpunkt steht. Gleichzeitig sieht sich der Konzern in seiner strategischen Ausrichtung bestätigt.

Lesetipp: Polytec-CEO Huemer: "Das ist kaufmännischer Selbstmord“

Nach Angaben von Franz trägt der Kurs mit Schwerpunkten auf Elektrifizierung, Thermomanagement und Verbrennungsmotoren. Mahle befinde sich auf dem Weg zu profitablem Wachstum, betonte der Unternehmenschef. Dennoch bleibt das Umfeld angespannt. Als wesentliche Belastungen nennt der Zulieferer geopolitische Unsicherheiten, hohe Energiekosten, starke Wechselkursschwankungen sowie stagnierende oder rückläufige Märkte. Zudem verschärft sich der Wettbewerb, insbesondere durch Anbieter aus China.