Porsche hat seine Gewinnprognose für 2025 erneut nach unten korrigiert. Statt der bislang erwarteten 6,5 bis 8,5 Prozent rechnet die VW-Tochter nun nur noch mit einer operativen Umsatzrendite von 5 bis 7 Prozent. Auch die Netto-Cashflow-Marge fällt schwächer aus und liegt nur noch bei 3 bis 5 Prozent.

Als Hauptgrund nennt Porsche die jüngst vereinbarten 15 Prozent US-Zölle auf europäische Autoimporte. Besonders hart trifft es den Sportwagenbauer, weil er über kein eigenes Werk in den USA verfügt. Die strategische Neuausrichtung schlägt zudem mit rund 1,3 Milliarden Euro an Sondereffekten zu Buche.

Die Umsatzprognose von 37 bis 38 Milliarden Euro bleibt dagegen unverändert – doch der Druck auf Porsche wächst.

