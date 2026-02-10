Der angeschlagene österreichisch-deutsche Sensor- und Chip-Konzern AMS-Osram zieht die Sparschraube erneut an und trennt sich zugleich von einem Teil seines Geschäfts. Das Unternehmen kündigte in Premstätten bei Graz eine neue Sparrunde an: In den kommenden drei Jahren sollen rund 2000 Stellen wegfallen. Etwa die Hälfte der Kürzungen betreffe Europa, der Rest Asien, erklärte AMS-Osram. Insgesamt beschäftigt der Konzern nach eigenen Angaben rund 19.000 Personen.

Kern der neuen Kostensenkung ist ein Programm mit dem Namen „Simplify“. Bis 2028 will AMS-Osram damit die Kosten um weitere 200 Millionen Euro reduzieren. Zusammen mit dem in der vergangenen Woche angekündigten Verkauf eines Teils des Sensor-Geschäfts an Infineon solle das die finanzielle Lage stabilisieren. „schärfen wir unsere Wettbewerbsfähigkeit und gewinnen die finanzielle Flexibilität zurück, gezielt in unser Wachstum zu investieren“, sagte Vorstandschef Aldo Kamper.