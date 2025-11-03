Der deutsche Automobilkonzern BMW äußert sich kritisch zum in der EU geplanten Verbot von Neufahrzeugen mit Verbrennungsmotor ab dem Jahr 2035. Nach Unternehmensangaben beruht dieser Plan teils auf fragwürdigen Annahmen und gedanklichen Fehlschlüssen. Zudem seien zentrale Voraussetzungen, etwa eine flächendeckende Ladeinfrastruktur, bislang nicht erfüllt.

Statt lediglich den Ausstoß von CO₂ im Fahrbetrieb zu bewerten, müsse laut Klaus von Moltke, Leiter der BMW Motoren GmbH in Steyr, "der gesamte CO2-Rucksack" eines Fahrzeugs berücksichtigt werden. In einem Gespräch mit Journalisten in Wien kritisierte von Moltke, dass in der aktuellen EU-Gesetzgebung die Emissionen bei der Rohstoffgewinnung außen vor blieben. Zudem werde übersehen, "ob die Energie für die Nutzung tatsächlich CO2-neutral ist". Während der Betrieb eines Elektrofahrzeugs mit Braunkohlestrom erlaubt sei, werde gleichzeitig der Einsatz von HVO-100, einem bis zu 90 Prozent CO2-neutralen synthetischen Dieselkraftstoff, ab 2035 untersagt. Eine solche "lokale Betrachtung übersieht, dass CO2 keine Regionen- und Ländergrenzen kennt".

