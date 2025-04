Die ZF Friedrichshafen AG, einer der weltweit größten Automobilzulieferer neben Branchengrößen wie Bosch und Denso, steht vor enormen Herausforderungen. Als Unternehmen, das traditionell auf die Fertigung von Getrieben für Verbrennungsmotoren spezialisiert ist, musste ZF in den vergangenen Monaten zahlreiche negative Schlagzeilen verkraften. So kündigte der Konzern Ende Juli 2023 an, bis zum Jahr 2028 zwischen 11.000 und 14.000 Stellen in Deutschland abzubauen.

>>> ZF plant Werksschließungen - Zukunft zahlreicher Standorte ungewiss

Der Wandel hin zur Elektromobilität stellt die gesamte Automobilbranche vor tiefgreifende Veränderungen – für ZF sind die Folgen jedoch besonders einschneidend. Dennoch sehen Branchenexperten keinen Grund für übermäßigen Pessimismus. Laut der „Süddeutschen Zeitung“ lässt sich ein klarer Trend erkennen: Große Zulieferer wie ZF, aber auch Bosch, Continental und Schaeffler, zeigen sich anpassungsfähig und überstehen die Krise. Dank ihrer starken finanziellen Basis oder der Fähigkeit, Banken von ihrer Zukunftsfähigkeit zu überzeugen, sichern sich diese Unternehmen ausreichend Kapital, um gestärkt aus den aktuellen Herausforderungen hervorzugehen.

