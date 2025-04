Volkswagen hat bestätigt, Gespräche mit chinesischen Partnerunternehmen über mögliche Investitionen in Europa zu führen. Nach den Worten von Konzernchef Oliver Blume steht das Unternehmen für globalen Handel und begrüßt Investitionen aus anderen Ländern. „Wir stehen für einen globalen Welthandel, und es ist immer positiv zu beurteilen, wenn Unternehmen in unserer Region in Europa investieren“, erklärte Blume am Dienstag gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters in Berlin.

Auch Audi-Chef Gernot Döllner hat sich kürzlich zu möglichen Investitionen chinesischer Unternehmen in Europa geäußert. „Das ist natürlich denkbar“, sagte Döllner der „Financial Times“. Der Fokus liegt dabei insbesondere auf bestehenden Werken in Deutschland, die langfristig nicht mehr ausgelastet sein könnten. Dabei erwähnte er, dass Partnerschaften mit chinesischen Elektroautobauern eine mögliche Strategie sein könnten, um den Absatzrückgang in Europa abzufedern. Ein solcher Schritt könnte jedoch auch dazu führen, dass die Eintrittsbarrieren für Wettbewerber in Europa gesenkt werden. Dennoch betonte er: „Ich glaube an freien Handel.“