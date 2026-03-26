Immer mehr Autojobs verschwinden aus Deutschland – während Hersteller ihre Produktion zunehmend nach Osteuropa verlagern. Was lange als schleichende Entwicklung galt, lässt sich inzwischen klar in Zahlen belegen. In den zehn größten europäischen Fertigungsländern wurden im vergangenen Jahr 22 Prozent weniger Pkw und leichte Nutzfahrzeuge gebaut als noch 2019. Das geht aus einer Analyse auf Basis von Daten des Anbieters Marklines hervor.

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Besonders stark trifft dieser Rückgang die klassischen Industrieländer Westeuropas. In Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien und Großbritannien sank die Produktion zusammengerechnet um 26 Prozent. In den wichtigsten osteuropäischen Produktionsländern Polen, Tschechien, Ungarn, Rumänien und der Slowakei fiel das Minus dagegen mit acht Prozent deutlich geringer aus. Die Entwicklung zeigt damit eine klare Richtung: Die Autoproduktion in Europa verschiebt sich zunehmend nach Osten.