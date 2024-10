Laut Dietrich hat ZF allein in diesem Jahr bereits "etwas mehr als 1.000 Stellen in Deutschland und weltweit über 1.400 Stellen" abgebaut. Der Vorstand hatte angekündigt, in den kommenden Jahren 11.000 bis 14.000 Stellen, also etwa jeden vierten Arbeitsplatz im Inland, zu streichen. Die gesamte Automobilbranche kämpft mit der Umstellung auf Elektromobilität, doch ZF ist besonders stark betroffen. Hohe Investitionen in neue Technologien und Zukäufe haben das Unternehmen erheblich verschuldet, sodass es jährlich über eine halbe Milliarde Euro an Zinsen zahlen muss.

>>> Das fordert die österreichische Auto-Industrie von der Politik

Dietrich warnt, dass die ZF-Strategie, durch Übernahmen zum Systemanbieter zu werden, gefährdet sei. "Wenn wir die Strategie nicht durchhalten, die zugekauften Geschäfte aufgeben oder verkaufen müssen, war sie viel zu teuer", so der Betriebsratschef. Zudem kritisiert er, dass es von der Konzernleitung "keinen tragfähigen Plan für die Zukunft" gebe.



ZF zählt zu den weltweit führenden Automobilzulieferern und beschäftigt rund 169.000 Mitarbeiter an 160 Standorten in 30 Ländern. Der Konzern, der mehrheitlich der Zeppelin-Stiftung der Stadt Friedrichshafen gehört, erzielte im Jahr 2023 einen Umsatz von etwa 46,6 Milliarden Euro. In Österreich unterhält der Konzern drei Standorte mit etwa 800 Mitarbeitern.