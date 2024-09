Ein positives Zeichen sieht die Branche jedoch in der Innovationskraft, die sich durch steigende Patentanmeldungen zeigt. Viele der jährlich rund 300 in Österreich angemeldeten Patente betreffen neue, umweltfreundliche Technologien. Dennoch, so die Branche, sei schnelles Handeln erforderlich, da der Verkehrssektor weiterhin für fast 30 Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich ist. Der Pkw-Verkehr trage dabei einen erheblichen Teil bei.

Hansjörg Tutner vom Fachverband der Fahrzeugindustrie warnte zudem vor den Folgen rückläufiger Verkaufszahlen: Die CO2-Flottenziele der EU könnten von den Herstellern kaum eingehalten werden. Aus diesem Grund fordert die Branche, die für 2026 geplante Überprüfung der Flottenziele vorzuziehen und realistischere Zielsetzungen für 2025, 2030 und 2035 festzulegen. Andernfalls drohten den Autoherstellern hohe Strafen, falls sie zu viele Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren auf den Markt bringen. Ähnliche Forderungen wurden bereits von Vertretern der Automobilbranche in Deutschland und Italien laut.



Ein weiteres Anliegen der Branche betrifft den internationalen Wettbewerb. Insbesondere in Hinblick auf den stark subventionierten chinesischen Markt fordert die heimische Industrie Maßnahmen zum Schutz der europäischen Hersteller. „Es müsse sichergestellt werden, dass chinesische Hersteller im Rahmen von Partnerschaften in den heimischen Markt integriert werden, ohne regionale Ungleichgewichte zu schaffen“, betonte Tutner. So könne es nicht sein, dass etwa das chinesische Werk von BYD in Ungarn zu 50 Prozent staatlich gefördert werde.